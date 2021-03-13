中職／超過一半有大聯盟資歷 五隊洋將整理包

大聯盟級的先發投手對戰戲碼，將在中職32年頻繁上演，疫情之下，刺激各隊外援軍備戰提早開打，而且菜色升級再加碼，五隊共找了23名洋將，至少16人的履歷表裡有大聯盟出賽成績，一起透過以下整理包了解各隊洋將的經歷！

姓名 最高層級 日職經經歷 韓職經歷 MLB經歷 索沙 大聯盟 ● ● 羅力 小聯盟2A ● 邦威 大聯盟 ● 傑斯 大聯盟 ● 優瑪 多明尼加冬季聯盟

索沙：

富邦悍將隊洋投索沙。記者季相儒／攝影

索沙去年吃下聯盟最多的194.1局，繳出ERA 3.38，FIP 3.72的好成績，三振、保送率皆在平均以上，預計新的球季他還是富邦第一仰賴的先發戰力。

羅力：

富邦悍將隊洋投羅力。 聯合報系資料照

富邦5洋投裡，只有羅力不具大聯盟資歷，出身2007年大聯盟選秀第50輪的他，最高層級只到2A，但他在來台後找到春天，在中職獲獎無數，2015和2017年都拿下投手三冠王，明年將是他在中職的第9季。

羅力因年紀漸長，今年成績已有明顯下滑，在洋投越找越華麗的情況下，若成績無法重振，明年的一軍出賽空間預計也將遭到大幅壓縮。

邦威：

富邦悍將洋投邦威。 聯合報系資料照片

30歲的左投邦威在今年六月與富邦簽約後正式加盟中華職棒，累計在一軍出賽10場防禦率僅2.60，主投52局拿下6勝並送出62次奪三振，10/7面對中信兄弟主投7.1局僅被敲出2安失1分為個人代表作。邦威過去具有12年美國職棒經歷，曾先後效力於於亞特蘭大勇士隊與芝加哥白襪隊，2019年在大聯盟出賽16場，50.2局拿下3勝。

傑斯：

富邦悍將洋投傑斯。 截圖自悍將粉絲團

傑斯為右投右打，自2006年起在美職新人聯盟展開職棒生涯，2013年在大聯盟首度登板後，2015到19年陸續在費城人、響尾蛇、水手、紅人及天使等球隊出賽。

傑斯總計6年的大聯盟資歷，出賽142場、288.1局，拿下15勝及204次奪三振，2020年季末加入墨西哥太平洋冬季聯盟，5場先發拿下3勝、防禦率僅1.57，近兩場先發都投超過7局，更在12月16日先發出賽投8局無失分拿下勝投，預計再投1場先發結束冬季聯盟賽事後，即準備來台參加春訓，備戰明年中職賽季。

身高196公分的傑斯可勝任先發、中繼、後援等不同角色，近年則專職擔任先發投手，2017年成為天使隊固定先發輪值一員，單季繳出11勝，不僅是個人大聯盟生涯最佳紀錄，也是該季天使隊最多勝的投手。

優瑪：

優瑪最快球速可達154公里，2018到19年效力加拿大獨立聯盟Guelph Royals隊，可擔任先發、中繼等不同角色任務，2019加入多明尼加冬季聯盟公牛隊，出賽18場都以中繼身分登板，投22局拿下3勝，有21次三振，防禦率2.86。

球團首次簽下育成洋將合約，主要是希望能夠嘗試更多元的方式幫助球隊，透過二軍的歷練，觀察優瑪可否成為未來一軍可用之兵。

富邦悍將原本還備有具有MLB、韓職資歷，且曾在2017年以單季20勝拿下勝投王，幫助起亞虎奪下年度冠軍的多明尼加籍右投納恩斯，可惜他因在自主練習時受傷無法來台，球團在評估後決定與其解除合約。此後一度與擁有美、日、韓三國職棒經驗的33歲洋砲納飛猛（Yamaico Navarro）達成協議，最後也因過去曾涉酒駕、非法持有槍枝，3度被逮等爭議背景，在聯盟以高標準原則下不同意註冊而告吹。

儘管洋將戰力從6人縮水為5人，悍將球團日前仍表示會持續觀察洋將市場，洋投或洋砲都不排斥。

姓名 最高層級 日職經經歷 韓職經歷 MLB經歷 德保拉 大聯盟 ● 加百利 大聯盟 ● ● 萊福力 小聯盟3A ● 歐尼爾 大聯盟 ● ● 羅傑斯 大聯盟 ● ●

德保拉：

中信洋投德保拉。 截圖自兄弟官方粉絲團

德保拉今年31歲，2007年開始在美職發展，待過教士、洋基，2015年在洋基升上大聯盟，大聯盟生涯合計投3.1局丟1分，不過年底就成為自由球員，2017年轉戰日本獨立聯盟，2018年開始在墨西哥、多明尼加聯盟出賽。

去年的德保拉在中信兄弟表現出色，主投174.1局防禦率3.20，不過也有BABIP過低、FIP高於防禦率的傾向，不過26.6%三振率為中職之最。

加百利：

27歲的加百利來自多明尼加為右投右打，曾效力大聯盟紐約大都會、巴爾的摩金鶯隊，大聯盟資歷3年，共出賽55場，其中20場先發，防禦率5.39，2019年投球局數110.2局為最多。

加百利去年轉往日職，效力養樂多隊，出賽9場，拿下0勝3敗、防禦率10.13，目前則於多明尼加進行冬季聯盟，投球局數14.2局、防禦率1.84，近況優異。

萊福力：

中信兄弟洋投萊福力。 聯合報系資料照

萊福力生涯在美職最高層級打到3A，曾在2015年效力於日職火腿隊，2017年在墨西哥聯盟出賽。萊福力去年以先發登板8場後援1場，合計主投48.0局防禦率4.20，他擁有中職頂尖的控球，保送率是全聯盟第2的3.55%，僅次於土投後援投手王耀霖的3.50%。

歐尼爾：

31歲歐尼爾為古巴籍球員，左投左打，曾於美國職棒大聯盟出賽，近年轉往日本職棒發展，2018年於中日龍隊出賽27場，其中26場先發，拿下13勝9敗，168.2局的投球中，送出132次三振，防禦率2.99，並有兩次完投完封表現。

歐尼爾2019到2020年於阪神虎隊共出賽35場，179局的投球中，送出130次三振，2019年出賽21場，其中18場先發，防禦率4.69，2020年14場出賽皆為先發登板，防禦率4.42。

羅傑斯：

兄弟即將公布第四名洋投，幾乎確定不會與羅傑斯續約。 聯合報系資料照

羅傑斯具備210場大聯盟出賽經驗，也在南韓職棒打拚過3年，去年帶著華麗資歷來到中職，在上半季卻因狀況不佳而下放二軍，但下半季繳出鬼神成績，7月中重返一軍後開始展現身價，共為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率3.47，也是8月投手MVP得主，總冠軍賽首戰8局失1分的表現也讓人印象深刻。

不過本季他重回中職過程卻有點戲劇化，兄弟季後一度不考慮與他續約，但春訓時在考慮先發輪值調整較緩慢的情況下，最終還是選擇簽回。

姓名 最高層級 日職經經歷 韓職經歷 MLB經歷 霸林爵 小聯盟3A ● 歐飛登 大聯盟 ● 猛快 大聯盟 ● ● 豪勁 大聯盟 ● ●

霸林爵：

樂天桃猿洋投霸林爵。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

29歲的霸林爵(原包林傑)為美國籍，在2009年的美國職棒選秀會由費城人隊以第47輪第1427順位選進，開啟職業生涯，包林傑於2019年來台效力中職，披上悍將隊球衣，出賽19場拿下6勝5敗，防禦率4.31，他在2020年因腳傷未能繼續在中職出賽，2021年則確定以猿隊外援戰力的身份在台灣登場。

歐飛登：

樂天桃猿洋投歐飛登。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

1991年生的歐飛登為美國籍，2013年被選入美職，並於2016年登上大聯盟，累積17場出賽。其職棒生涯大多擔任先發投手，樂天球團認為他有一定的壓制能力。

總計在大聯盟2年出賽17場，含7場先發，戰績1勝4敗、自責分率9.13，投47.1局，三振28次。2018、19年則大都在3A出賽，去年戰績10勝5敗、自責分率5.46；2018年7勝2敗，自責分率2.90。

猛快：

樂天桃猿洋投猛快。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

1989年生的猛快為美國籍，擁有美國職棒大聯盟資歷，2010當年第一輪被藍鳥選進，他從2017年起效力過大聯盟藍鳥、道奇、紅雀、紅人等隊，大聯盟累積27場的出賽。猛快在2019年轉戰韓國職棒三星獅隊，並曾投出了無安打比賽，以其198公分、體重100公斤的身材優勢投出威力。

豪勁：

樂天桃猿洋投豪勁。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

現年31歲的豪勁身高190公分、體重95公斤，也同樣擁有亞洲經驗，他在2009年參加大聯盟選秀，在大聯盟的賽場上先後效力過響尾蛇隊以及光芒隊。豪勁在2016年轉戰日本職棒，披上廣島鯉魚隊戰袍的豪勁兩年為廣島隊出賽61場拿下7勝19中繼。

猿隊一度也備妥5洋投開季，第五人是具有擁有3年大聯盟資歷，2019年還在釀酒人效力，去年在3A先發17場，拿下8勝2敗，防禦率3.54的威克神，可惜據媒體報導，他因家庭因素婉拒來台，猿隊也已啟動尋找新洋投遞補。

姓名 最高層級 日職經經歷 韓職經歷 MLB經歷 泰迪 小聯盟3A 猛威爾 大聯盟 ● 布雷克 小聯盟3A ● 飛利士 大聯盟 ● ●

泰迪：

統一洋投猛泰迪。 聯合報系資料照

泰迪從2013年開始一直在波士頓紅襪隊體系發展，在紅襪隊3A，24場出賽23場先發，戰績6勝7敗，投了131局，被敲138支安打，包括26支全壘打，106次三振，39次四壞球，防禦率3.85，WHIP值1.35，去年季後在墨西哥冬季聯盟先發6場，戰績2勝2敗，防禦率2.27，後來也去打了多明尼加冬季聯盟，總共先發3場，防禦率1.69，泰迪直球均速90英里到92英里左右，搭配滑球與卡特球，同時還有變速球可運用。

猛威爾：

統一洋投猛威爾。 聯合報系資料照

猛威爾在去年季中加盟統一，出賽10場主投61.1局繳出防禦率2.93，帳面數據看起來很不錯，不過他的BABIP是.249，遠低於聯盟平均.348，意即優秀的防禦率一部分是仰賴不錯的運氣，投手獨立自責分率FIP也是遠高於防禦率的5.11，猛威爾能否在完整賽季再投出佳績仍需要時間的考驗。

布雷克：

聯合報系資料照布雷克。 聯合報系資料照

布雷克去年在韓職SK飛龍，出賽12場先發戰績3勝2敗、防禦率3.56，後來轉戰韓職樂天巨人隊，整季29場出賽，戰績6勝10敗，防禦率4.34。

飛利士：

飛利士為美職波士頓紅襪隊2013年世界大賽冠軍成員，先後效力過紅襪隊、多倫多藍鳥、奧克蘭運動家等隊，於2010年至2015年都有大聯盟出賽紀錄，大聯盟累計118場出賽（85場先發），戰績31勝26敗，出賽防禦率4.89。

飛利士2018年效力韓國職棒樂天巨人隊，出賽25場戰績6勝9敗，防禦率4.92，去年有在墨西哥冬季聯盟、委內瑞拉冬季聯盟出賽紀錄。

姓名 最高層級 日職經經歷 韓職經歷 MLB經歷 布里漢 大聯盟 ● ● ● 伍鐸 小聯盟3A 甘格農 大聯盟 ● ● 田澤純一 大聯盟 ● 赫雷拉(野手) 大聯盟 ●

布里漢：

32歲布里漢在2006年選秀第6輪被遊騎兵挑中，2015年於勇士升上大聯盟吞1敗，2016年加入日職樂天沒拿下勝投，2017年起轉戰韓職培證英雄，成為先發輪值要員，4年來累積43勝23敗、防禦率3.70，去年初培證英雄到高雄春訓，布里漢也隨隊來台，還曾在交流賽對中信兄弟投球。

伍鐸：

截圖自味全龍官方粉絲團

2008年選秀由亞利桑那響尾蛇隊於第21輪第648順位選中，生涯從未上過大聯盟，美職體系下出賽過的最高層級為小聯盟3A。2015年起來台發展，至2017年止效力於中信兄弟隊。2018年至2020年效力於中華職棒富邦悍將隊，目前效力於味全龍隊，擔任先發投手。

甘格農：

前美國職棒大聯盟的投手，目前效力於中華職棒的味全龍。他先前曾效力過大聯盟的大都會與韓國職棒的起亞虎等隊。Drew Gagnon也有韓職經歷，本季在起亞虎，11勝8敗，防禦率4.34。

田澤純一：

田澤純一首度在官辦身賽亮相。 資料照(擷圖自味全龍粉絲團)

田澤純一生涯9季都待在大聯盟，自10年後皆為後援出賽，總計他大聯盟11生涯出賽388場，拿下21勝26敗89中繼4救援，防禦率4.12的成績。2020年田澤純一回到日本加盟獨立聯盟並以回歸日職為目標。日本球界也從善如流，選擇廢除防止人才流出禁賽的「田澤條款」，但田澤純一還是被默契封殺無緣重返日職，最終再度跨海來台，選擇加盟中華職棒味全龍隊。

赫雷拉：

味全龍隊新洋砲赫雷拉。 聯合報系資料照

28歲多明尼加籍賀雷拉則是明年中職5隊唯一洋砲，他在2009年與落磯簽約，但在小聯盟8年都沒有機會升上大聯盟，2018年轉戰紅人才升上大聯盟，但出賽11場就被DFA，皇家隨後從讓渡名單指名，共出賽86場，打擊率2成34，去年加入馬林魚，出賽63場打擊率2成；今年初，賀雷拉與洋基簽下小聯盟合約，春訓出賽11場，打擊率4成，原本預期有機會能升上大聯盟，但受疫情影響，球季縮水，他沒有機會在大聯盟出賽。賀雷拉是左右開弓，外野3個位置都守過，內野也曾守二、三壘跟游擊，是標準工具人。