快訊

勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／一軍沒出賽過 曾峻岳等5人拚進開季名單

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦去年選秀會選進的19歲新秀右投曾峻岳。 中央社
富邦去年選秀會選進的19歲新秀右投曾峻岳。 中央社

中華職棒32年球季明天開打，今天公布五隊開季名單，富邦悍將曾峻岳在春訓飆出151公里，新球季為自己搶下開季一軍的席位，接下來要拚生涯首次一軍出賽，扣掉味全龍隊，還有四名球員也跟他有相同經歷。

富邦悍將隊有3人還沒打過一軍，就已進入開季名單，曾峻岳、陳真都是去年季中選秀才加盟，同梯的藍愷青雖然落選，不過透過自主培訓加盟悍將，去年9月進入60人名單，不過都還要拚一軍首次出賽。

樂天桃猿隊19歲投手王志煊同樣是去年季中加盟，在一、二軍都尚未出賽，不過熱身賽在場上展現霸氣，讓總教練曾豪駒留下印象。

中信兄弟隊外野手李聖裕在2019年季中選秀會落選，但被兄弟以自主培訓方式簽下，去年季中被登錄為所屬球員，今年官辦熱身賽開轟表現亮眼，開季從一軍出發。

重新復出的龍隊經過一年二軍蟄伏，今年回歸一軍，開季名單25人中只有11人打過一軍，分別是游宗儒、廖文揚、伍鐸、羅華韋、王玉譜、劉時豪、吳東融、石翔宇、林旺衛、曾陶鎔、陳品捷，其他人在一軍出賽都會是初體驗。

曾峻岳 富邦悍將 選秀

延伸閱讀

中職／人工草皮適應戰 曾豪駒有兩點觀察

中職／悍將3新星投手驗收過關 球不再「轟狂」得靠牛棚

中職／曾峻岳等三新星繳好投 悍將再見保送勝猿隊

日職／旅日也有第7輪奇蹟 林威助早在阪神上演

相關新聞

中職／獅隊宣布古林睿煬扛開幕戰 寫兩項難得紀錄

中華職棒32年明天開打，統一獅、中信兄弟隊在台南球場交手，兩隊今天正式「放榜」先發投手，確定由年僅20歲的古林睿煬打頭陣...

中職／兄弟宣布德保拉先發 MVP投開幕戰成史上第4人

中信兄弟隊確定開幕戰先發投手，由去年投手三冠王、年度MVP德保拉出任，他將是史上第4人、第5人次上季年度MVP扛下賽事編...

中職／獅隊開打前一天公布談薪 新人王林安可加薪250％

中職32年明天就要開打，上季總冠軍統一獅隊趕在開打前一天，終於完成全隊談薪，整體薪資增加1200萬、漲幅12%，最受矚目...

中職／大頂薪時代！8人至少70萬元、50萬元多達21人

中華職棒本土球員薪資水準不斷提升，以往月薪進入「50萬俱樂部」就算是頂尖薪資，今年標準恐怕要再提升，光是「70萬俱樂部」...

中職／一軍沒出賽過 曾峻岳等5人拚進開季名單

中華職棒32年球季明天開打，今天公布五隊開季名單，富邦悍將隊曾峻岳在春訓飆出151公里，新球季為自己搶下開季一軍的席位，...

日職／「令和怪物」佐佐木朗希熱身賽初登板 僅小飆153公里

擁有最快時速163公里球速的「令和怪物」佐佐木朗希，今天終於在日本職棒首登板，主投一局用12球，讓中日隊打者三上三下，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。