中職／一軍沒出賽過 曾峻岳等5人拚進開季名單

中華職棒32年球季明天開打，今天公布五隊開季名單，富邦悍將隊曾峻岳在春訓飆出151公里，新球季為自己搶下開季一軍的席位，接下來要拚生涯首次一軍出賽，扣掉味全龍隊，還有四名球員也跟他有相同經歷。

富邦悍將隊有3人還沒打過一軍，就已進入開季名單，曾峻岳、陳真都是去年季中選秀才加盟，同梯的藍愷青雖然落選，不過透過自主培訓加盟悍將，去年9月進入60人名單，不過都還要拚一軍首次出賽。

樂天桃猿隊19歲投手王志煊同樣是去年季中加盟，在一、二軍都尚未出賽，不過熱身賽在場上展現霸氣，讓總教練曾豪駒留下印象。

中信兄弟隊外野手李聖裕在2019年季中選秀會落選，但被兄弟以自主培訓方式簽下，去年季中被登錄為所屬球員，今年官辦熱身賽開轟表現亮眼，開季從一軍出發。

重新復出的龍隊經過一年二軍蟄伏，今年回歸一軍，開季名單25人中只有11人打過一軍，分別是游宗儒、廖文揚、伍鐸、羅華韋、王玉譜、劉時豪、吳東融、石翔宇、林旺衛、曾陶鎔、陳品捷，其他人在一軍出賽都會是初體驗。