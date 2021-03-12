中職／悍將開季名單放滿3洋投 邦威先放二軍

中職32年明天開打，各隊今天繳交開季27人名單，只有統一獅、富邦悍將隊登錄滿27人，悍將隊為唯一擺滿洋將名額，樂天桃猿隊尚未放進任何洋投，由於到下周二才要迎接球季首戰，並不急著決定要先起用哪些洋投。

富邦悍將隊已登錄滿3名洋投，分別是將扛3月14日球隊首戰的索沙，以及羅力、傑斯，邦威先放在二軍待命。

龍隊升上一軍首季，可登錄4名洋將，開季名單先放進2投、1野，分別是田澤純一、伍鐸、赫雷拉，兩名洋投都是定位後援，而定位先發的鋼龍、布理悍先放二軍。

獅隊放進布雷克、猛威爾，泰迪、飛利士在二軍；兄弟登錄德保拉、加百利，歐尼爾、萊福力在二軍。

猿隊僅繳交24人名單，還未將任何洋將放進一軍名單，由於賽季首戰要到3月16日才登場，4名洋投霸林爵、歐飛登、猛快、豪勁還不急著決定登錄哪3人。