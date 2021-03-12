聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將開季名單放滿3洋投 邦威先放二軍
中職32年明天開打，各隊今天繳交開季27人名單，只有統一獅、富邦悍將隊登錄滿27人，悍將隊為唯一擺滿洋將名額，樂天桃猿隊尚未放進任何洋投，由於到下周二才要迎接球季首戰，並不急著決定要先起用哪些洋投。
富邦悍將隊已登錄滿3名洋投，分別是將扛3月14日球隊首戰的索沙，以及羅力、傑斯，邦威先放在二軍待命。
龍隊升上一軍首季，可登錄4名洋將，開季名單先放進2投、1野，分別是田澤純一、伍鐸、赫雷拉，兩名洋投都是定位後援，而定位先發的鋼龍、布理悍先放二軍。
獅隊放進布雷克、猛威爾，泰迪、飛利士在二軍；兄弟登錄德保拉、加百利，歐尼爾、萊福力在二軍。
猿隊僅繳交24人名單，還未將任何洋將放進一軍名單，由於賽季首戰要到3月16日才登場，4名洋投霸林爵、歐飛登、猛快、豪勁還不急著決定登錄哪3人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言