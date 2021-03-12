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中職／大頂薪時代！8人至少70萬元、50萬元多達21人
中華職棒本土球員薪資水準不斷提升，以往月薪進入「50萬俱樂部」就算是頂尖薪資，今年標準恐怕要再提升，光是「70萬俱樂部」就有8人，月薪50萬元級則多達21人。
中職32年新球季將在明天開打，今年各隊薪資公布進度大致告一段落，統一獅隊今天公布調薪結果後，今年共有4人進入50萬元俱樂部，分別是陳鏞基（70萬元）、潘武雄（53萬元）、潘威倫（53萬元）、陳傑憲（51萬元）。
陳鏞基是月薪70萬元俱樂部最新成員，今年旅外歸來的王維中領著聯盟最高的97萬元，純本土的林泓育也來到80萬元，與隊友陳俊秀並列第二，第三、四名依序是張志豪的75萬元、林益全72.5萬元，李振昌、胡金龍、陳鏞基則以70萬元並列第六。
就目前已公布薪資來看，70萬元級的球員五隊皆有，樂天桃猿、中信兄弟、富邦悍將隊各2人；範圍擴大到50萬元級，則是猿隊6人最多，悍將、兄弟各有5人，獅隊4人排第三，新軍味全龍隊則僅有王維中一支獨秀。
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