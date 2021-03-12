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日職／「令和怪物」佐佐木朗希熱身賽初登板 僅小飆153公里
擁有最快時速163公里球速的「令和怪物」佐佐木朗希，今天終於在日本職棒首登板，主投一局用12球，讓中日隊打者三上三下，沒被敲安打也無失分，最快球速153公里。
日本產經體育報導，佐佐木今天12球中有11球是直球，另外一球是滑球。
佐佐木擁有身高190公分、體重85公斤、最快球速可達時速163公里的優秀條件，被稱為「令和怪物」。在選秀會被千葉羅德選中，2019年底加盟。
日本朝日新聞報導，19歲的佐佐木朗希，今天在加盟日職第2年首度登板，他在羅德隊先發投手二木康太下場後的第6局登場，投一局用12球，讓3名中日隊打者分別敲出一壘滾地球、遊擊方向滾地球及三振，最快球速達153公里。
佐佐木在就讀大船渡高中的2019年4月時，投出高中生最快球速的163公里；去年加盟日職的第一個球季因為專心培養體能，完全沒有在一軍或二軍登板。
在10年前311大地震痛失父親及祖父母，佐佐木曾說，10年前很多人給他幫助，讓他獲得勇氣跟希望，也不斷地努力，現在換他有機會帶給他人勇氣跟希望。
今天除了是佐佐木在日職的首登板，也是311大地震10週年的隔天，讓這場羅德在主場迎戰中日的熱身賽備受矚目，全場5000張票（疫情限制觀眾進場人數上限）全數售罄，實際進場人數4966人。
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