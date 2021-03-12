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中職／獅隊談薪還沒完成 還有2人待敲定
中職32年明天就要開打，統一獅隊今天公布第一波談薪結果，陳鏞基確定簽下3年合約，今天僅公布第一年月薪70萬，後兩年月薪確定為漲幅，細節待全隊合約談妥後公布，目前陣中仍有兩名球員合約尚未談妥。
獅隊去年奪冠，談薪備受矚目，今天公布第一份榜單，以自由球員身份簽回的陳鏞基，確定簽下3年合約，第一年月薪為70萬，為隊史最高薪野手，後兩年月薪尚未公布。
獅隊領隊蘇泰安表示，目前陣中還有2名球員尚未完成談薪，不便透露是誰，會持續洽談，也不排除在開幕戰前完成談約的可能性。
蘇泰安表示，陳鏞基的3年合約細節，將在全隊談薪完成後正式公布，後兩年確定是漲幅。
蘇泰安表示，去年受到疫情影響，各隊都受到很大影響，但球隊肯定球員去年齊心拚戰，仍給予加薪肯定，「整體加薪幅度是近幾年最高。」
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