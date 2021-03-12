中職／獅隊開打前一天公布談薪 新人王林安可加薪250％

中職32年明天就要開打，上季總冠軍統一獅隊趕在開打前一天，終於完成全隊談薪，整體薪資增加1200萬、漲幅12%，最受矚目的陳鏞基確定月薪達到70萬，為獅隊「薪水」一哥，新人王林安可則是加薪25萬、調幅250%，月薪從10萬調整為35萬。

去年獅隊勇奪隊史第10座總冠軍榮耀，球團為了感謝教練、球員齊心拚戰總冠軍最高榮耀，調薪完成後，獅隊最高薪仍為陳鏞基月薪70萬，其中以林安可加薪最多，2020年月薪10萬、2021月薪調整為35萬元，加薪250%。

領隊蘇泰安表示，「感謝教練團及選手去年努力拚戰，從不被外界看好到拿下隊史第10座總冠軍，2020年對於球隊是充滿驚奇的一年，球隊也予以加薪肯定，希望獅子軍今年能持續延續去年不服輸的鬥志，再拚佳績。」

2021年統一棒球隊薪資表

球員 今年月薪 去年月薪

陳鏞基 薪資70萬 65萬

潘武雄 薪資53萬 48萬

潘威倫 薪資53萬 48萬

陳傑憲 薪資51萬 46萬

蘇智傑 薪資46萬 40萬

陳韻文 薪資43萬 34萬

林安可 薪資35萬 10萬

郭阜林 薪資30萬 30萬

施子謙 薪資22萬 17.5萬

林岱安 薪資24萬 16萬

傅于剛 薪資20萬 14萬

林祖傑 薪資20萬 10萬

黃峻彥 薪資19萬 12萬

劉軒荅 薪資19萬 13萬

陳重羽 薪資18萬 16萬

吳桀睿 薪資18萬 16萬

林靖凱 薪資16.5萬 10.5萬

江承峰 薪資16萬 13.5萬

鄭鈞仁 薪資16萬 6萬

陳重廷 薪資14萬 7萬