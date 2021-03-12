快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊開打前一天公布談薪 新人王林安可加薪250％

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林安可加薪2.5倍。報系資料照
林安可加薪2.5倍。報系資料照

中職32年明天就要開打，上季總冠軍統一獅隊趕在開打前一天，終於完成全隊談薪，整體薪資增加1200萬、漲幅12%，最受矚目的陳鏞基確定月薪達到70萬，為獅隊「薪水」一哥，新人王林安可則是加薪25萬、調幅250%，月薪從10萬調整為35萬。

去年獅隊勇奪隊史第10座總冠軍榮耀，球團為了感謝教練、球員齊心拚戰總冠軍最高榮耀，調薪完成後，獅隊最高薪仍為陳鏞基月薪70萬，其中以林安可加薪最多，2020年月薪10萬、2021月薪調整為35萬元，加薪250%。

領隊蘇泰安表示，「感謝教練團及選手去年努力拚戰，從不被外界看好到拿下隊史第10座總冠軍，2020年對於球隊是充滿驚奇的一年，球隊也予以加薪肯定，希望獅子軍今年能持續延續去年不服輸的鬥志，再拚佳績。」

2021年統一棒球隊薪資表

球員 今年月薪 去年月薪

陳鏞基 薪資70萬 65萬

潘武雄 薪資53萬 48萬

潘威倫 薪資53萬 48萬

陳傑憲 薪資51萬 46萬

蘇智傑 薪資46萬 40萬

陳韻文 薪資43萬 34萬

林安可 薪資35萬 10萬

郭阜林 薪資30萬 30萬

施子謙 薪資22萬 17.5萬

林岱安 薪資24萬 16萬

傅于剛 薪資20萬 14萬

林祖傑 薪資20萬 10萬

黃峻彥 薪資19萬 12萬

劉軒荅 薪資19萬 13萬

陳重羽 薪資18萬 16萬

吳桀睿 薪資18萬 16萬

林靖凱 薪資16.5萬 10.5萬

江承峰 薪資16萬 13.5萬

鄭鈞仁 薪資16萬 6萬

陳重廷 薪資14萬 7萬

陳鏞基 林安可 施子謙

延伸閱讀

中職／兄弟宣布德保拉先發 MVP投開幕戰成史上第4人

中職／先發3到5棒10支0 龍隊9局反撲逼和獅

中職／剛被賦予開幕戰先發 王溢正先發4局失8分

中職／江少慶提前議約爭議 聯盟不乏前例

相關新聞

中職／獅隊宣布古林睿煬扛開幕戰 寫兩項難得紀錄

中華職棒32年明天開打，統一獅、中信兄弟隊在台南球場交手，兩隊今天正式「放榜」先發投手，確定由年僅20歲的古林睿煬打頭陣...

中職／兄弟宣布德保拉先發 MVP投開幕戰成史上第4人

中信兄弟隊確定開幕戰先發投手，由去年投手三冠王、年度MVP德保拉出任，他將是史上第4人、第5人次上季年度MVP扛下賽事編...

中職／獅隊開打前一天公布談薪 新人王林安可加薪250％

中職32年明天就要開打，上季總冠軍統一獅隊趕在開打前一天，終於完成全隊談薪，整體薪資增加1200萬、漲幅12%，最受矚目...

日職／甲子園球場登板 陳偉殷中繼1局無失分

阪神隊今天在官辦練習賽對上西武獅隊，陳偉殷加盟阪神隊後首次在甲子園球場登板，中繼1局無失分，讓強打山川穂高敲出雙殺打，也...

日職／「令和怪物」佐佐木朗希熱身賽初登板 僅小飆153公里

擁有最快時速163公里球速的「令和怪物」佐佐木朗希，今天終於在日本職棒首登板，主投一局用12球，讓中日隊打者三上三下，沒...

中職／獅隊談薪還沒完成 還有2人待敲定

中職32年明天就要開打，統一獅隊今天公布第一波談薪結果，陳鏞基確定簽下3年合約，今天僅公布第一年月薪70萬，後兩年月薪確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。