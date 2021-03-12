聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅隊開打前一天公布談薪 新人王林安可加薪250％
中職32年明天就要開打，上季總冠軍統一獅隊趕在開打前一天，終於完成全隊談薪，整體薪資增加1200萬、漲幅12%，最受矚目的陳鏞基確定月薪達到70萬，為獅隊「薪水」一哥，新人王林安可則是加薪25萬、調幅250%，月薪從10萬調整為35萬。
去年獅隊勇奪隊史第10座總冠軍榮耀，球團為了感謝教練、球員齊心拚戰總冠軍最高榮耀，調薪完成後，獅隊最高薪仍為陳鏞基月薪70萬，其中以林安可加薪最多，2020年月薪10萬、2021月薪調整為35萬元，加薪250%。
領隊蘇泰安表示，「感謝教練團及選手去年努力拚戰，從不被外界看好到拿下隊史第10座總冠軍，2020年對於球隊是充滿驚奇的一年，球隊也予以加薪肯定，希望獅子軍今年能持續延續去年不服輸的鬥志，再拚佳績。」
2021年統一棒球隊薪資表
球員 今年月薪 去年月薪
陳鏞基 薪資70萬 65萬
潘武雄 薪資53萬 48萬
潘威倫 薪資53萬 48萬
陳傑憲 薪資51萬 46萬
蘇智傑 薪資46萬 40萬
陳韻文 薪資43萬 34萬
林安可 薪資35萬 10萬
郭阜林 薪資30萬 30萬
施子謙 薪資22萬 17.5萬
林岱安 薪資24萬 16萬
傅于剛 薪資20萬 14萬
林祖傑 薪資20萬 10萬
黃峻彥 薪資19萬 12萬
劉軒荅 薪資19萬 13萬
陳重羽 薪資18萬 16萬
吳桀睿 薪資18萬 16萬
林靖凱 薪資16.5萬 10.5萬
江承峰 薪資16萬 13.5萬
鄭鈞仁 薪資16萬 6萬
陳重廷 薪資14萬 7萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言