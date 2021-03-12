中職／獅隊宣布古林睿煬扛開幕戰 寫兩項難得紀錄

中華職棒32年明天開打，統一獅、中信兄弟隊在台南球場交手，兩隊今天正式「放榜」先發投手，確定由年僅20歲的古林睿煬打頭陣，對上去年的投手三冠王德保拉，古林睿煬以20歲又274天締造史上最年輕，也是史上第一個高中畢業投入選秀扛起開幕戰先發的投手。

古林睿煬在春訓調整狀況佳，屢飆破150公里火球，總教練林岳平早已屬意由他扛起開幕戰，儘管一度因強襲球驚魂，幸無大礙，仍照著「餅總」理想劇本發展。

古林睿煬為2018年選秀榜眼，兩季以來僅在一軍累積4場先發，過去因傷勢而阻礙出賽機會，但他的潛力一直備受看好，今年順利從一軍開季，接下開幕戰先發，也讓他成為史上第一位高中畢業投入選秀球員擔任開幕戰先發投手。

聯盟開幕戰的最年輕先發投手紀錄，由現任富邦悍將隊投手教練的吳俊良所保持，1998年為獅隊扛起開幕戰先發時，還不滿23歲，2002年獅隊曾翊誠、2012年兄弟象隊林煜清都是在23歲之齡，在賽事編號第1場的賽事中先發登板。