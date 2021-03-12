中職／味全龍今年奪冠算4連霸？ 聯盟紀錄組出面解釋

頂新集團闊別21年，再次以「味全龍」之名入主中職，也吸引一票老龍迷們熱烈支持，但身為中職創團元老的味全，球隊歷史紀錄能否延續下去？成為球迷間互相討論的話題，而中職紀錄組也於日前作出解釋。

聯盟紀錄組針對此情況作出說明，表示「累計性的紀錄就能延續，但如果是連續性的紀錄就不算」，舉例來說，味全龍於1999年締造隊史首度3連霸後便宣布解散，如果在今年奪下台灣大賽冠軍，並不能算完成4連霸；而1999年味全最終戰敗給和信鯨，若本球季味全開幕戰不敵統一獅，也不算是二連敗。

至於累計性的紀錄，味全龍隊史累積4座總冠軍，出賽943場拿下476勝467敗，若味全龍今年奪下總冠軍即是隊史第5座，也有望在今年達成中職1000場出賽及500勝。

以個人數據來看，味全隊史投手最多勝投為黃平洋的65勝，全壘打則是陳金茂89轟，盜壘為洋將大帝士的147次為紀錄保持者，以王維中及強打劉基鴻帶領味全龍這群生猛有勁的年輕新秀，有機會突破前輩們高懸21年的隊史紀錄。