中職／兄弟宣布德保拉先發 MVP投開幕戰成史上第4人

中信兄弟隊確定開幕戰先發投手，由去年投手三冠王、年度MVP德保拉出任，他將是史上第4人、第5人次上季年度MVP扛下賽事編號第1場的聯盟開幕戰先發投手。

中職32年賽季明天起跑，由總冠軍統一獅隊在主場台南球場作東，迎戰兄弟；兄弟上午宣布開幕戰先發投手，人選並未出乎意料，就是上季為兄弟貢獻16勝9敗、防禦率3.20、192次三振的「快樂保拉」。

德保拉去年成為全聯盟CP值最高的洋將，抱回投手三冠王，也在年度MVP票選上擊敗獅隊林安可，暌違12年再由投手獲此獎項，今年續披兄弟球衣，也是兄弟第一批來台洋將之一，調整進度沒有問題，扛起開幕戰是眾望所歸。

中職從1993年開始頒發年度MVP，早年為投手強項，近10年來則成打者天下，史上曾有4例上季年度MVP扛聯盟開幕戰先發投手，都發生在2006年以前，分別（開幕戰年度）1994及1995年陳義信、1996年郭進興、2006年林恩宇，4次都由年度MVP所屬球隊成為勝方。

在德保拉之前，已經連續11年由打者拿下年度MVP，自然也不可能產出上季年度MVP擔綱聯盟開幕戰先發投手的案例。

德保拉明天出戰獅隊，他去年對戰取得6勝2敗、防禦率2.24的壓倒性優勢，對於去年深受「恐左症」之苦的獅隊打線來說，開幕戰就有難關要過。