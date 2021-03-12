日職／洋將還是沒人來 橫濱急尋前巨人開幕戰投手助陣

日本職棒例行賽將於3月26日展開，然而受到新冠肺炎疫情影響，許多洋將無法進入日本國內，造成各隊洋將戰力出現缺口。其中受影響最大的橫濱DeNA，至今隊上仍無任何一位洋將報到，已做好全本土開季準備。為了補強戰力，橫濱近日找來前巨人隊投手宮國椋丞，雙方將簽下育成合約。

根據日本媒體「スポーツニッポン」報導，今年28歲的宮國椋丞，去年季後遭到讀賣巨人戰力外。由於想持續職棒生涯，因此參加了測試會，但一直沒有球團找上門。不過他還是一直留在關東自主訓練，等待進一步的消息，直到11日，才傳出橫濱決定延攬宮國的消息。

今年日職許多洋將因疫情無法如期獲得簽證入境日本，而橫濱DeNA受影響最大。當初隊上雖規劃有10位外籍選手，包括三年累積百轟的主砲索托（Neftali Soto）與效力日職四年的艾斯科巴（Edwin Escobar）等主力，但目前竟然沒有一位洋將已向球團報到，因此為了補強戰力缺口，才會簽下宮國。

宮國椋丞在2010年以第2指名加入讀賣巨人隊，並曾在2013年以20歲之姿扛下開幕戰先發的重任。生涯出賽205場，留下21勝21敗，防禦率3.59的成績。去年表現不佳，防禦率高達5.33，10月又因傷勢下放二軍，季後被讀賣巨人釋出。