日職／王柏融春訓終於敲安 日媒卻大讚巨人新秀

日本火腿鬥士「大王」王柏融在熱身賽歷經14個打數沒有安打後，昨(11)日被指派到春季教育聯盟對戰巨人二軍，終於在第三個打席揮出安打，但日媒卻特別針對王柏融首局吞下的三振。

昨日比賽巨人推派去年選秀會球隊第四指名伊藤優輔登板，也是他生涯首次實戰先發，首局面對王柏融就投出三壞球沒有好球，而根據「日刊體育」報導，伊藤優輔仍不慌不忙，連續投出5顆好球，最終在第9球以外角低速球，讓「台灣至寶」站著不動遭到三振。

伊藤優輔主投5局被敲出2支安打失2分，投出6次三振，而報導中也大讚這位在學生時代就以高三振率聞名球界的他，在這場比賽中完全展現自己風格，而伊藤優輔在賽後表示，自己設定是多投一點變化球，速球則是用全力去丟。