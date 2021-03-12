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中職／本季重點紀錄一次看 味全龍挑戰隊史500勝

中央社 / 台北12日電
中職賽季將於明天在台南棒球場點燃戰火，本季有不少重點紀錄，其中新軍味全龍上一軍後，要挑戰隊史500勝。 聯合記者鄭超文／攝影
中職賽季將於明天在台南棒球場點燃戰火，本季有不少重點紀錄，其中新軍味全龍上一軍後，要挑戰隊史500勝。 聯合記者鄭超文／攝影

中職賽季將於明天在台南棒球場點燃戰火，本季有不少重點紀錄，其中新軍味全龍上一軍後，要挑戰隊史500勝；林智勝要挑戰中職全壘打王及300轟，陳韻文則要挑戰最年輕百救援。

味全龍本季加入一軍賽事，中職成為5隊規模，是今年最大亮點。味全龍1999年完成3連霸後宣告解散，不過紀錄會延續，目前隊史累積476勝，可望在上半季完成隊史500勝里程碑；此外，也有機會挑戰隊史800轟（目前676轟）、1000盜（目前990盜）。

個人紀錄部分，中信兄弟的林智勝目前已累積286轟，本季有很大機會超越張泰山的289轟，成為中職全壘打王，並可望成史上首名達成300轟里程碑的選手。不過林智勝去年底腳踝受傷開刀，本季可能最快要4月才能出賽。

富邦悍將的林益全目前生涯累積193轟，離200轟已經不遠，將成為史上第3人；也有幾名選手要挑戰生涯百轟，距離最近的是統一獅隊蘇智傑，目前已經98轟，接下來分別為蔣智賢94、郭嚴文88、陳子豪86支。

獅隊42歲老將高國慶生涯已經敲出1784支安打，本季將挑戰1800安，為史上第3人，僅次於已退役的張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）；樂天桃猿隊的林智平本季有機會達成生涯千安，目前已931支。

兄弟的周思齊現在已累積90次盜壘，若再跑出10次盜壘，就能完成生涯百盜，成為中職史上第9名千安百轟百盜紀錄的締造者。此外，兄弟的隊長王威晨目前跑出92盜，也有機會達成百盜里程碑。

此外，投手也有多名球員要在本季挑戰重要紀錄，獅隊終結者陳韻文、悍將終結者陳鴻文都離生涯百救援不遠，目前陳鴻文88次、陳韻文83次，現在百救援榜上僅3人，為林岳平、凱撒及現役的陳禹勳，達成年紀分別是30歲、36歲及31歲，年僅25歲的陳韻文若本季順利達成百救援，將是史上最年輕。

獅隊39歲投手潘威倫目前已經以145勝為中職勝投王，只要再奪5勝就能成為史上第一個完成150勝里程碑的投手。富邦悍將洋將羅力則是再10勝就能達生涯百勝，為史上第4人、洋將第2人（勇壯108勝），成為史上洋將最多勝也不無可能。

中職 陳韻文 林智勝

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