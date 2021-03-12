中職／新賽季將點燃戰火 5隊規模添新氣象

中職32年賽季於明天在台南棒球場開打，新軍味全龍加入一軍，中職成為5隊規模，為賽程安排、對戰組合增添新氣象，且首戰龍隊預計派出本土王牌投手王維中先發，更是備受矚目。

中職從2009年球季開始就一直維持4隊規模，不過味全龍隊2019年成立，經過去年在二軍磨練，今年球季加入一軍賽事，睽違12年再度有多於4隊的隊伍數，讓對戰組合變多，球隊必須要有更靈活的調度，對球迷來說也更有新鮮感。

變為5隊規模之後，本季中職將進行300場賽事，每隊維持出賽120場。因味全龍的加入，一軍比賽場地也比前幾年更多，讓各地球迷都有機會欣賞到中職比賽。今年安排在全台9座球場舉行，除了其他4隊的主場，味全龍在整修過後的天母、以及澄清湖、花蓮、嘉義市、斗六都有安排賽事。

除了隊伍數及比賽場地變多，中職本季更換比賽用球，恢復係數調降，球變得比較不「彈」，是否會讓打者火力下降值得觀察。以官辦熱身賽的數字來看，去年各隊出賽12場，各轟出10到28發全壘打；不過今年各出賽8場，僅各2至4轟。

中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏今年新上任沒多久，就做了許多改革，其中重播輔助判決部分，本季無論改判或維持原判，都會在球場大螢幕上播放裁判決議的依據畫面，讓球迷清楚；且重播輔助判決可以看的項目增加4項。

開幕戰將上演經典「象獅大戰」，由中信兄弟作客對決去年冠軍統一獅隊，總統蔡英文將親臨現場參與。隔天14日則是味全龍的首戰，在台南球場與獅隊交手，另一地洲際棒球場則是中信兄弟主場開幕戰，對上富邦悍將，樂天桃猿首戰要等到下週16日，在台南對獅隊。

中職近2年受到疫情影響，漸漸有「海歸潮」，其中有大聯盟、韓國職棒資歷的王維中去年成為味全龍狀元，舉手投足都成為焦點。王維中已確定會擔任14日開幕戰先發投手，將投出龍隊重回中職的第一球，他昨天表示，「開幕戰大致上準備好了，什麼事都做了，接下來就看自己的造化了，很期待」。