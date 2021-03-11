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中職／滑一下無大礙 徐若熙飆速151公里

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

味全龍隊今天在自辦熱身賽以6：10輸給樂天桃猿隊，先發投手徐若熙因投手丘鬆軟滑了一下，保險起見投2.2局就退場，不過最快球速151公里，仍保持「火球」水準。

徐若熙首局未失分，不過2局先被猿隊打下2分，第3局續投再失2分，2出局後在投手丘上滑了一下，原本有意續投，不過教練團在保險考量下，讓他退場，總計用了54球，投2.2局失4分，有5次三振、2次保送。

天母球場將在3月26日迎接本季首戰，龍隊今、明天依序與猿隊、富邦悍將隊在此舉行熱身賽，也瞭解場地狀況，總教練葉君璋表示，投手丘以及內野紅土感覺都有點鬆，開賽前會再整理。

徐若熙原本預計投60球或3局才換人，不過提前退場，葉總考量安全性，避免這位被列入開季先發輪值的好手受傷。

徐若熙表示，先前在天母球場沒這個問題，但3月5日在官辦熱身賽登板時發現，面對壘上有人時，由於急著對決打者，前腳跨步會較大，對控球多少有影響，也是這次跨步不穩的原因。

今年是徐若熙開刀後的第一個完整球季，去年在二軍也僅出賽2場，就到熱身賽體驗一軍的強度，徐若熙認為，一軍打者選球較好，掌握失投球的能力也較好，雖然被球隊期待，排在二號先發，但不會去想壓力，而是做好自己該做的。

樂天桃猿 富邦悍將 味全龍

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