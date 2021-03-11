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中職／人工草皮適應戰 曾豪駒有兩點觀察
樂天桃猿隊今天與味全龍隊進行自辦熱身賽，首次體驗天母棒球場人工草皮的不同處，總教練「曾總」曾豪駒認為彈跳適應上沒有太大問題，不過釘鞋要穿膠釘或是鋼釘則仍待討論。
猿隊今天在熱身賽敲出18支安打，以10：6擊敗味全龍隊，勝負是一回事，重點仍是透過比賽適應人工草皮，曾豪駒認為，可能因為有補土的關係，場地十分平整，彈跳也規律，第一場看下來球員適應得都不錯。
不過曾豪駒也點出，球在人工草皮滾動時，第二次彈跳開始有加速現象，游擊手林承飛說得更仔細一些，「要看彈跳大小，彈跳較大的球後面會減速，彈跳小的則會加速」。
曾豪駒另外也點出，由於人工草皮長度較長，正常鋼釘釘鞋也可能會被勾到，會再蒐集球員的意見，決定正式比賽時穿哪種鞋較好。
天母球場未規定球隊需穿著何種釘鞋，林承飛聽龍隊球員分享，採用鋼釘、膠釘釘鞋都大有人在，而膠釘在跑動急煞時，可能對膝蓋有較大負擔。
今天熱身賽結束後，猿隊直到下周二才有正式比賽，接下來會讓部分球員到二軍打自辦賽、其餘留在桃園調整，「準備得都差不多了，就看比賽時才知道哪裡要加強」。
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