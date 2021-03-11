快訊

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／人工草皮適應戰 曾豪駒有兩點觀察

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
桃隊猿教頭曾豪駒。 中央社
桃隊猿教頭曾豪駒。 中央社

樂天桃猿隊今天與味全龍隊進行自辦熱身賽，首次體驗天母棒球場人工草皮的不同處，總教練「曾總」曾豪駒認為彈跳適應上沒有太大問題，不過釘鞋要穿膠釘或是鋼釘則仍待討論。

猿隊今天在熱身賽敲出18支安打，以10：6擊敗味全龍隊，勝負是一回事，重點仍是透過比賽適應人工草皮，曾豪駒認為，可能因為有補土的關係，場地十分平整，彈跳也規律，第一場看下來球員適應得都不錯。

不過曾豪駒也點出，球在人工草皮滾動時，第二次彈跳開始有加速現象，游擊手林承飛說得更仔細一些，「要看彈跳大小，彈跳較大的球後面會減速，彈跳小的則會加速」。

曾豪駒另外也點出，由於人工草皮長度較長，正常鋼釘釘鞋也可能會被勾到，會再蒐集球員的意見，決定正式比賽時穿哪種鞋較好。

天母球場未規定球隊需穿著何種釘鞋，林承飛聽龍隊球員分享，採用鋼釘、膠釘釘鞋都大有人在，而膠釘在跑動急煞時，可能對膝蓋有較大負擔。

今天熱身賽結束後，猿隊直到下周二才有正式比賽，接下來會讓部分球員到二軍打自辦賽、其餘留在桃園調整，「準備得都差不多了，就看比賽時才知道哪裡要加強」。

曾豪駒 味全龍 林承飛

延伸閱讀

中職／曾峻岳進步幅度讓餅總驚豔 曾豪駒拿張誌家對比

中職／剛被賦予開幕戰先發 王溢正先發4局失8分

中職／王維中先發3.1失5分 龍隊先啟動「保護機制」

中職／連霸失利檢討不足 樂天桃猿進補賴鴻誠強化戰力

相關新聞

中職／潘武雄滿40歲了 現役5老獅隊占3人

中職新球季倒數兩天，統一獅隊外野手潘武雄今天滿40歲，準備迎接個人在中職第16個球季。

中職／味全龍隊新球衣亮相 經典直條紋球員按讚

味全龍隊重返中職一軍，今天在天母棒球場舉行記者會，揭曉全新球隊視覺，主客場新球衣、新隊徽與年度口號「龍躍再現」，至於開幕...

中職／龍隊打造天母主場開箱 首次設立外野席

新生後的味全龍隊將在今年重返中職一軍，認養天母棒球場作為主場，在此安排31場賽事，與台北市政府合計投入近2億元整修，整修...

大物受傷仍有球探開價 國體李晨薰蟄伏555天復出

相隔555天，「阿耀」李晨薰術後首度重返投手丘，在3月大專棒球聯賽(UBL)登板，吸引12隊國內外球探關注，這名大物投手未來依舊值得期待。 國立體大大一投手李晨薰自小就展現投球天分，加上身材條件

中職／滑一下無大礙 徐若熙飆速151公里

味全龍隊今天在自辦熱身賽以6：10輸給樂天桃猿隊，先發投手徐若熙因投手丘鬆軟滑了一下，保險起見投2.2局就退場，不過最快...

中職／人工草皮適應戰 曾豪駒有兩點觀察

樂天桃猿隊今天與味全龍隊進行自辦熱身賽，首次體驗天母棒球場人工草皮的不同處，總教練「曾總」曾豪駒認為彈跳適應上沒有太大問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。