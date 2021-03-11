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拔河／全國錦標賽13日登場 中華拔協將爭辦2026室內世錦賽

中央社 / 台北11日電
全國錦標賽13日登場。 資料照(台中市運動局提供)
全國錦標賽13日登場。 資料照(台中市運動局提供)

109學年度（110年）全國拔河錦標賽將於13日起，連2天在國立體育大學體育館登場，今年共有14組共68隊參賽，中華拔協也宣布，將全力爭辦2026世界盃室內拔河錦標賽。

一年一度的全國拔河錦標賽，也是攸關保送升學的關鍵賽事，去年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，縮減參賽組別，僅保留國、高中組賽事。

中華民國運動拔河協會理事長陳建平表示，受疫情衝擊，國際體育賽事幾乎停擺，台灣因防疫有成，因此賽事仍能持續推動，不過近來基層隊伍減少，也向教育部爭取高中以下體育班能增設拔河隊，也獲得教育部正面回應。

此外陳建平也透露協會今年將再次爭辦2026世界盃室內拔河錦標賽，預計將於4月16、17日透過視訊會議向國際總會表達爭辦意願，也獲得新北市政府大力支持，對於這次申辦他也深具信心。

為因應9月在西班牙將舉辦2022世界運動會資格賽，中華隊將在5月舉行國手選拔賽，提前整軍備戰，全力爭取世運會女子540公斤級5連霸。

陳建平期許選手們在各項賽事中全力以赴，盡力爭取最佳成績，也透露8月協會將再次舉辦全國挑戰賽，持續強化基層培育工作。

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