日職／26日開幕在即 政府檢討是否開放洋將入境

日本職業棒球及日本職業足球聯賽（J.League，J聯盟）新球季即將開幕，日本政府正在檢討是否例外准許洋將入境，及是否縮短洋將入境隔離時間。

日本職棒新球季預訂本月26日開幕，日本TBS電視台報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天表示，有關目前無法入境的日本職棒等洋將是否可以入境，日本政府正在檢討。

作為邊境管控對策，日本政府原則上禁止所有外籍人士入境，但如果有特殊原因獲日本政府准許的話，有可能特例開放入境。

加藤說，有關外籍選手能否入境，政府正在進行檢討。

另一位日本政府相關人士說，檢討開放洋將入境，被認為是東京奧運及帕運要開放外籍選手入境的「測試用例」（Test case），日本政府正持續進行協調。

產經新聞報導，日本政府高官透露，政府正在協調待首都圈「緊急事態宣言」全面解除後，將接受日本職業運動洋將入境日本；檢討事項還包括修正入境後隔離14天的隔離期間。首都圈「緊急事態宣言」最遲預計本月21日解除。

日本政府為阻擋變種病毒流入，從今年1月14日起強化邊境管控，暫時停止原本允許日本職業運動洋將特例入境的措施。

日本職棒及J聯盟本月10日向日本政府文部科學省提出請願書，希望能縮短外籍選手入境後的隔離期間等事項。