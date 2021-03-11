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中職／潘武雄滿40歲了 現役5老獅隊占3人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
潘武雄(中)。 報系資料照
潘武雄(中)。 報系資料照

中職新球季倒數兩天，統一獅隊外野手潘武雄今天滿40歲，準備迎接個人在中職第16個球季。

中職現役最年長球員前兩名都是獅隊球員，潘武雄排名第二，在他之前是高國慶，去年10月6日已滿42歲，第三到第五名依序是中信兄弟隊周思齊（1981年10月26日）、兄弟隊林智勝（1982年1月1日）、潘威倫（1982年3月5日），都到了39歲以上。

潘武雄去年出賽53場，寫下個人近10季最低紀錄，邁入不惑之年後，未來挑戰一定更多，如何避免受傷仍是重點。

去年中職總冠軍戰，獅隊打完前4戰1勝3敗，接下來3連勝逆轉戰局，奪下隊史第10座冠軍，潘武雄打擊率達4成71，獲選MVP，老經驗仍讓教練團倚重，今年如果出賽數夠穩定，有機會挑戰第700分打點（史上只有7人達標），目前還差46分。

史上最年長出賽紀錄是獅隊退役老將曾智偵，2004年退休前最後一戰是45歲138天。

中職 潘武雄 高國慶

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