中職／裁判團季前宣示 楊清瓏：例行賽開打要更冷靜

中華職棒新球季將在13日開打，一軍裁判長張展榮今天率領裁判團在天母棒球場進行季前宣誓，要力求公正判決，過去並無這項習慣，秘書長楊清瓏表示，主要是希望讓裁判團隊精神更加凝聚。

中職一軍裁判團今天在天母棒球場集合開會，針對官辦熱身賽的判決進行討論，楊清瓏表示，判決上沒有什麼問題，不過主要是提醒裁判們，熱身賽各隊沒有戰績壓力，等到例行賽開打、壓力提高，裁判面對總教練時要更保持冷靜。

另外今年球季各隊若提出電視輔助判決挑戰，現場大螢幕也會播放影像，楊清瓏表示，這方面也提醒裁判要說明清楚，如果影像模糊、不足以辨識，就維持原判，也要將電視檢視後的判決原因告知總教練。

中職一軍14名裁判今天到期，新球季依習慣換穿新衣，不過過去未有裁判季前宣示的習慣，楊清瓏表示，主要是希望讓大家能夠凝聚團隊精神。