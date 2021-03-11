中職／相隔10年在台登板 王維中預約家人來看

重返中華職棒的味全龍隊將在14日迎接球季首戰，先發投手確定就是「龍狀元」王維中，相隔10年再次在台灣出賽，家人是否會到場看球？王維中說：「一定要他們來看。」

中華職棒開幕戰在13日於台南棒球場開打，由中信兄弟隊對上統一獅隊，隔天新軍味全龍隊接手對上獅隊，王維中是龍隊首戰先發投手，對此已有準備，「什麼事都做了，接下來就看自己造化，很期待」。

被問到上次在台灣投正式比賽，王維中想了一下說，應該是2011年的春季聯賽，之後就開始旅外生涯，先前在大聯盟出賽時，怕家人要搭10幾個小時飛機太辛苦，沒讓他們來現場看球，只有在2018年效力韓職NC恐龍隊時，媽媽曾來看過。

要迎接開季，王維中心情沒有不同，「其實沒有太大緊張，感覺是有滿多眼睛在看，但緊張就留給當天或前一晚就好。」他笑說：「現在就頭皮發麻好像太早。」

回想在韓職投開幕戰的經驗，王維中說當時就是按照原本作息，前一晚打個「英雄聯盟（LOL）」放鬆，隔天醒來吃完早餐悠閒的騎滑板車到球場，與其說緊張，王維中認為先發前最大不同是更謹慎，無論傳接球、伸展都會更仔細，就怕漏掉什麼環節。