中職／味全龍隊備戰開季 先發陣容有藍圖

味全龍隊重返中職的首戰將在3月14日對上統一獅隊，龍隊總教練葉君璋對於先發陣容已有初步構想，捕手劉時豪、三壘手劉基鴻、一壘手赫雷拉優先，先發投手以王維中為首已有五名人選。

龍隊目前先發陣容設定上，捕手會是劉時豪、一壘手赫雷拉，二壘、游擊由曾傳昇、李凱威和吳東融競爭，外野則有郭天信、陳品捷、林旺衛、洪瑋漢。

赫雷拉日前已在對桃園航空城隊的友誼賽亮相，今天對樂天桃猿隊的自辦練習賽則擔任第二棒、一壘手，總教練葉君璋表示，赫雷拉準備大約7成，開季會將他定位在一壘手，唯一考量是腳踝狀況，吳睿勝和朱祥麟是預備人選。

至於先發投手陣容，王維中是開季首戰的不二人選，接下來徐若熙、布里悍、郭郁政和林子昱都是先發投手名單，徐若熙也在今天的自辦練習賽登板先發，預計投60球或3局。