中職／蔡英文開幕戰看球 2010年後國家元首第一次
中華職棒32年新球季將在3月13日於台南棒球場展開，開幕戰當天不僅是統一獅對中信兄弟的去年冠軍賽組合，場邊貴賓來頭不小，總統蔡英文將親臨現場，繼2010年後再次有國家元首到中職開幕戰。
中職今天先在臉書粉絲團用背影圖預告開幕戰貴賓，隨後揭曉就是總統蔡英文，不過強調不開球、不致詞，就是在場邊觀戰，身兼立法院副院長的中職會長蔡其昌也會到場陪同。
與蔡英文同行的還有司法院院長許宗力、台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、體育署長張少熙、兆豐金控張兆順董事長、亞洲棒總會長彭誠浩、台體大校長林華韋等人。
主場球隊統一獅在去年拿下中華職棒總冠軍，日前受邀到總統府接受總統接見，除了送出繡有蔡英文姓名的手套與背號1號球衣，也邀請總統開幕戰來看球。
中華職棒上一次有國家元首蒞臨開幕戰已是2010年，中華職棒21年開幕戰邀請到總統馬英九開球，當時面臨假球案震盪，馬英九也特別向球迷喊話，「政府絕對不會放棄職棒，要讓職棒再度成為台灣的驕傲，變成真正的國球」。
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