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中職／兄弟開幕戰對獅5勝2敗 上次交手MVP是彭政閔
中職新球季13日開打，統一獅隊將在台南球場迎戰中信兄弟隊，這是兩隊繼2012年開幕戰後，暌違9年又在開季首戰對決，過去7次象、獅開幕戰，兄弟以5勝2敗領先。
獅隊2008年在台南球場對決La new熊隊後，等了13年又有機會在府城以主隊身分進行開幕戰，今年將是隊史第20次進行開幕戰，參賽次數是史上最多，過去19次有兩次因雨賽，戰績5勝1和11敗。
兄弟本季是第17次開幕戰，史上排名第二，過去16次有1次因雨賽，戰績10勝5敗。
兄弟從2015年起，最近6個球季打了5次開幕戰，有4次對決樂天桃猿隊（含前身Lamigo），目前在開幕戰2連敗。
兄弟、獅隊2012年3月17日在天母球場進行開幕戰，獅隊擔任主隊，湧進爆滿1萬人觀戰，兄弟5：3獲勝，當時「恰恰」彭政閔4打數3安打，攻下兩分打點，獲選單場MVP，林煜清先發5局失1分奪勝，寫下史上首位新人初登板勝投紀錄。
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