快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟開幕戰對獅5勝2敗 上次交手MVP是彭政閔

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
2012年中職開幕戰獅象大戰。 報系資料照
2012年中職開幕戰獅象大戰。 報系資料照

中職新球季13日開打，統一獅隊將在台南球場迎戰中信兄弟隊，這是兩隊繼2012年開幕戰後，暌違9年又在開季首戰對決，過去7次象、獅開幕戰，兄弟以5勝2敗領先。

獅隊2008年在台南球場對決La new熊隊後，等了13年又有機會在府城以主隊身分進行開幕戰，今年將是隊史第20次進行開幕戰，參賽次數是史上最多，過去19次有兩次因雨賽，戰績5勝1和11敗。

兄弟本季是第17次開幕戰，史上排名第二，過去16次有1次因雨賽，戰績10勝5敗。

兄弟從2015年起，最近6個球季打了5次開幕戰，有4次對決樂天桃猿隊（含前身Lamigo），目前在開幕戰2連敗。

兄弟、獅隊2012年3月17日在天母球場進行開幕戰，獅隊擔任主隊，湧進爆滿1萬人觀戰，兄弟5：3獲勝，當時「恰恰」彭政閔4打數3安打，攻下兩分打點，獲選單場MVP，林煜清先發5局失1分奪勝，寫下史上首位新人初登板勝投紀錄。

樂天桃猿 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／恰棒球學苑開幕 彭政閔盼回饋台灣棒球

棒球／1成立學苑推社區棒球 彭政閔仍想赴美進修

中職／胡金龍生涯打擊王接班人 林益全最有機會

中職／20萬！最高拍賣價 竟是啦啦隊限量卡

相關新聞

中職／味全龍隊新球衣亮相 經典直條紋球員按讚

味全龍隊重返中職一軍，今天在天母棒球場舉行記者會，揭曉全新球隊視覺，主客場新球衣、新隊徽與年度口號「龍躍再現」，至於開幕...

中職／龍隊打造天母主場開箱 首次設立外野席

新生後的味全龍隊將在今年重返中職一軍，認養天母棒球場作為主場，在此安排31場賽事，與台北市政府合計投入近2億元整修，整修...

大物受傷仍有球探開價 國體李晨薰蟄伏555天復出

相隔555天，「阿耀」李晨薰術後首度重返投手丘，在3月大專棒球聯賽(UBL)登板，吸引12隊國內外球探關注，這名大物投手未來依舊值得期待。 國立體大大一投手李晨薰自小就展現投球天分，加上身材條件

中職／味全龍隊備戰開季 先發陣容有藍圖

味全龍隊重返中職的首戰將在3月14日對上統一獅隊，龍隊總教練葉君璋對於先發陣容已有初步構想，捕手劉時豪、三壘手劉基鴻、一...

中職／王維中14日登板先發 龍獅戰預售票達5500張

統一獅隊新球季挑戰2連霸、隊史第11座總冠軍，13日將在台南球場對決中信兄弟隊，這場象、獅開幕戰已賣出6300張門票，只...

中職／蔡英文開幕戰看球 2010年後國家元首第一次

中華職棒32年新球季將在3月13日於台南棒球場展開，開幕戰當天不僅是統一獅對中信兄弟的去年冠軍賽組合，場邊貴賓來頭不小，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。