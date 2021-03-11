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韓職／卡本特熱身賽2.1局丟3分 韓媒稱「殘酷的初登場」

聯合新聞網 / 綜合報導
休賽季改投韓職韓華鷹的前樂天桃猿投手卡本特（Ryan Carpenter），3月9日在熱身賽登板表現不盡理想，合計主投2.1局被敲4安打，雖然最快球速來到148公里並投出3次三振，卻也丟了3分，被當地韓媒以「殘酷的申告式（初登場）」為題報導。 資料照
休賽季改投韓職韓華鷹的前樂天桃猿投手卡本特（Ryan Carpenter），3月9日在熱身賽登板表現不盡理想，合計主投2.1局被敲4安打，雖然最快球速來到148公里並投出3次三振，卻也丟了3分，被當地韓媒以「殘酷的申告式（初登場）」為題報導。 資料照

休賽季改投韓職韓華鷹的前樂天桃猿投手卡本特（Ryan Carpenter），3月9日在熱身賽登板表現不盡理想，合計主投2.1局被敲4安打，雖然最快球速來到148公里並投出3次三振，卻也丟了3分，被當地韓媒以「殘酷的申告式（初登場）」為題報導。

卡本特今年以50萬美元合約轉投韓職，在面對起亞虎的熱身賽中首局就踢到鐵板，在面對金善彬與塔克（Preston Tucker）被連續敲出2支二壘安打，在三振羅志完後，又被吳善宇敲出清壘的二壘安打。

此役卡本特的用球數也偏高，2.1局就花費55球，韓華鷹團長鄭珉哲他在比賽講評中希望他能表現得更謹慎，該修正的地方也該做好準備，「希望他不要受到這場比賽的影響，繼續每天的例行訓練」，也提到中職和韓職雖然都屬亞洲聯盟，但中職打者傾向揮大棒，韓國則是更貼近日職，以打擊率高、球棒叫黏見長。

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