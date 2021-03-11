中職／富邦春訓考核結束 葉竹軒有「猿」開季一軍

富邦悍將在今年休賽季延攬4名前桃猿球員，包括林柏佑、林逸翔、葉竹軒、楊瑞承，在熱身賽結束的當下，當中有誰可以進入開季名單，成了總教練洪一中的難題。

綜觀4位球員的熱身賽成績，楊瑞承因右手不適尚未出賽，暫不列入討論名單，林柏佑雖然投3局讓對手9上9下，但最快球速只有136公里，另一位投手林逸翔投4局一分未失，球速也來到146公里，只可惜送出3次保送，控球可能還需調整，反倒是去年二軍的打擊王葉竹軒，雖然熱身賽10個打數只敲出1支安打，但靠著穩定的守備能力贏得教練青睞。

究竟四人誰有機會開季名列一軍？據《自由時報》報導，總教練洪一中已有藍圖，他說：「開季有些投手還不用登錄，野手會比較多」，意味身為野手的葉竹軒進入開季名單的可能相較其餘兩人要來得大，但他也表示這些來自桃猿的球員有些會登錄、有些則不會。