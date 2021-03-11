中職／龍隊打造天母主場開箱 首次設立外野席

新生後的味全龍隊將在今年重返中職一軍，認養天母棒球場作為主場，在此安排31場賽事，與台北市政府合計投入近2億元整修，整修後的球場也在今天亮相，外野新增野餐席是1999年啟用以來第一次。

味全龍隊創辦人魏應充、台北市副市長蔡炳坤以及多位市議員、天母當地里長都到場出席，蔡炳坤表示，天母球場特別保留120天公益檔期，開放業餘訓練及賽事使用，並透過睦鄰計畫帶動天母商圈活絡，創造三贏。

此次合作案由北市府投入8000多萬元進行人工草皮和排水改善工程，並由味全龍球團投入逾1億元進行改造，打造主場空間。

龍隊新的主場空間在今天「開箱」，除了整體添加不少紅色視覺以及日前透露的人工草皮外，球迷座椅加上杯架、內野側環形LED螢幕、啦啦隊舞台、音響設備等。

場內設施方面，主場球員休息室移至更大空間，頗有大聯盟風格，座椅則比照NBA等級，原本休息室位置改為打擊區，原打擊區則設立重訓室，空間寬廣並可進行多功能訓練。

另外本壘後方四樓也設立VIP包廂，目前以企業客戶為主，未來有空檔時間也開放球迷租用，費用仍有待球團內部討論，而外野野餐區則是天母球場成立後首次設立，讓球迷朋友有不同的看球體驗，也是唯一可以搶接全壘打的區域。