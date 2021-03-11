日職／311痛失親人 日職大物佐佐木朗希用投球迎未來

在311大地震痛失親人的日本職棒羅德隊投手佐佐木朗希今天說，每年今天對他來說都是特別的日子；即將首度在職棒登板的他說，希望可以透過自己的投球，帶給許多人勇氣與希望。

311大地震屆滿10週年，「日刊體育」報導，羅德隊球員今天在熱身賽前為311大地震罹難者默禱一分鐘；明天將在日職首度登板的19歲投手佐佐木朗希，也在場上一同閉目默禱。

佐佐木出身岩手縣陸前高田市，10年前就讀小學3年級時遇到這場世紀浩劫，父親及祖父母都在地震後隨之而來的海嘯中罹難。

佐佐木今天說，對他而言每一年的今天都無法忘懷，「311這一天，每年對我來說都是特別的日子」。

面對明天將是踏入日職後的首度實戰登板，佐佐木說，會在今年的比賽全力投球、表現活躍，希望可以帶給許多人勇氣與希望。

佐佐木擁有身高190公分、體重85公斤、最快球速可達時速163公里的優秀條件，被稱為「令和怪物」。在選秀會被千葉羅德選中，2019年底加盟。

每日體育報導，佐佐木明天預訂先發對戰中日隊的熱身賽門票，今天上午10時前已全數售罄。明天賽事將在羅德隊主場千葉海洋球場舉行。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，日本職棒賽事每場最多只能開放5000名觀眾進場，並採取全場指定席（對號座）間隔入座的方式。