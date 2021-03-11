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中職／味全龍隊新球衣亮相 經典直條紋球員按讚
味全龍隊重返中職一軍，今天在天母棒球場舉行記者會，揭曉全新球隊視覺，主客場新球衣、新隊徽與年度口號「龍躍再現」，至於開幕周特別票價，3月26日在天母的主場首戰，將在3月14日開售。
味全龍隊創辦人魏應充表示，再過兩天就是味全龍隊重返中職一軍的歷史時刻，頂新和德文教基金會希望透過基層棒球、社區棒球的協助，吸引更多孩子培養棒球興趣，球隊回到天母棒球場，希望與天母商圈攜手邁出「棒球新共好」的第一步。
龍隊新視覺設計交由為星宇航空操刀企業識別系統的大禧堂，這次主場新球衣保留原本球衣元素，以白色為底搭配細直線條，另外以金、紅色修飾，客場球衣則是前紅後黑，模擬披風效果。
穿著主場球衣示範的龍隊球星王維中表示，很開心穿到好看的球衣，也希望多點球迷進場幫忙加油，曾陶鎔則說，自己喜歡直線條的設計，也是棒球場上很經典的元素，期待穿著比賽。
揮別過去可愛龍造型隊徽，復出的龍隊採用書法的「龍」字，搭配英文「Dragons」組成新隊徽，希望傳遞出「龍魂不滅」的精神。
3月26日起，味全龍隊將在天母棒球場舉行主場開幕三連戰，門票將於3月14日於全家售票系統開賣，開幕周特別票價從750元到450元，另外外野野餐區則是2200到2600元（4人一組）。
3月26日開幕戰將贈送全新視覺毛巾，3月27、28日入場的球迷則可分別獲得「龍躍紅」與「龍躍白」專屬應援T。
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