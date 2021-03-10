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中職／曾峻岳等三新星繳好投 悍將再見保送勝猿隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將19歲新秀曾峻岳熱身賽搶盡風頭，甚至讓獅隊與猿隊教頭都喊讚。 截圖自悍將官方粉絲團
富邦悍將19歲新秀曾峻岳熱身賽搶盡風頭，甚至讓獅隊與猿隊教頭都喊讚。 截圖自悍將官方粉絲團

中華職棒今年最後一場官辦熱身賽今天結束，富邦悍將隊靠再見保送拿下勝利，以2：1擊敗樂天桃猿隊，熱身賽戰績3勝3勝2和，與味全龍隊、猿隊勝率同為5成，並列第二，統一獅隊4勝3敗1和排第一，中信兄弟隊2勝5敗1和墊底。

兩隊今天上演投手戰，前7局都未讓對手得分，直到8局上，樂天桃猿隊才靠著余德龍平飛安打、馮健庭三壘打，得到一分；不過9局下悍將隊林益全在一二壘有人時代打敲安，打回追平分，張冠廷、王正棠連續選到保送，擠回再見分。

被悍將隊總教練洪一中點名看好進入開季名單的三名新投手曾峻岳、劉劭威、陳韋霖，今天全數登板「驗收」，曾峻岳先發2局都演出三上三下，沒有被敲出安打，還有1次三振，無失分。

劉劭威接在曾峻岳之後上場，也有3局無失分的好投，僅被敲出2支安打，都來自余德龍，另有三次三振；陳韋霖則是在8局上2出局、一三壘有人的危機下登板，只用1球就讓嚴宏鈞敲出一壘滾地出局，順利解除危機。

這三名投手原本都不是最耀眼的球星，19歲的曾峻岳在去年選秀會直到第7輪才被悍將選進，劉劭威去年底被中信兄弟隊釋出，春訓期間通過測試後，新球季在悍將隊重新出發，陳韋霖則是三度在選秀會落選，去年9月才與悍將簽下自主培訓合約。

樂天一軍球員及教練團在昨天返回桃園，僅留下熱身賽初登板的洋投霸林爵以及搭配捕手林泓育，霸林爵今天先發4.2局無失分，在投球數達72球時退場，被敲4支安打，另有5次三振、1次四壞保送。

樂天桃猿 曾峻岳

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