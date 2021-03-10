日職／熱身賽才代跑完 陽岱鋼下放巨人二軍

效力於日本職棒巨人隊的台將陽岱鋼今天才剛在官辦熱身賽上場代跑，沒想到賽後巨人隊宣布，陽岱鋼與外野手石川慎吾下放二軍，理由是一軍打席不多，到二軍會有更多實戰機會。

巨人隊今天與軟銀隊以1：1握手言和，陽岱鋼在9局上接替三壘手岡本和真上場代跑，不過沒有機會回到本壘得分，9局下移防至中外野。

賽後巨人隊宣布陽岱鋼與石川慎吾將與二軍會合，首席教練元木大介表示，並非兩人的狀況不理想，而是考量一軍打擊機會不多，因此希望他們到二軍，會有更多實戰機會調整。

陽岱鋼目前在官辦熱身賽出賽6場，6打數敲出1安打，另有1次四壞球、1次觸身球上壘，打擊率為1成67，打點、得分則尚未開張。

另外原本預計在12日與一軍會合的龜井善行，今天因為賽前練習時被球打中腳，未在二軍熱身賽出賽，傷勢雖不嚴重，但會合日將延後到16日，中島裕之則照預定在12日會合。