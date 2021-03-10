快訊

江宏傑遭爆拿愛媽及小孩當人質 華研怒發9點回應：太可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／熱身賽才代跑完 陽岱鋼下放巨人二軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼才剛在官辦熱身賽上場代跑，沒想到賽後巨人隊宣布下放二軍。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼才剛在官辦熱身賽上場代跑，沒想到賽後巨人隊宣布下放二軍。 擷圖自巨人隊官方推特

效力於日本職棒巨人隊的台將陽岱鋼今天才剛在官辦熱身賽上場代跑，沒想到賽後巨人隊宣布，陽岱鋼與外野手石川慎吾下放二軍，理由是一軍打席不多，到二軍會有更多實戰機會。

巨人隊今天與軟銀隊以1：1握手言和，陽岱鋼在9局上接替三壘手岡本和真上場代跑，不過沒有機會回到本壘得分，9局下移防至中外野。

賽後巨人隊宣布陽岱鋼與石川慎吾將與二軍會合，首席教練元木大介表示，並非兩人的狀況不理想，而是考量一軍打擊機會不多，因此希望他們到二軍，會有更多實戰機會調整。

陽岱鋼目前在官辦熱身賽出賽6場，6打數敲出1安打，另有1次四壞球、1次觸身球上壘，打擊率為1成67，打點、得分則尚未開張。

另外原本預計在12日與一軍會合的龜井善行，今天因為賽前練習時被球打中腳，未在二軍熱身賽出賽，傷勢雖不嚴重，但會合日將延後到16日，中島裕之則照預定在12日會合。

陽岱鋼 巨人

延伸閱讀

日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張

日職／2台將同場出賽 王柏融、陽岱鋼都沒安打

日職／陽岱鋼手感回溫敲首轟 巨人監督：之前怎麼了？

日職／春訓首轟出爐 陽岱鋼9局下敲兩分砲

相關新聞

中職／勝利方程式熱身賽出狀況 兄弟牛棚仍有亮點謝榮豪

中信兄弟昨(9)日面對富邦悍將的熱身賽中，中信在七局手握4分領先下遭到富邦追平，最終兩隊以4比4握手言和，官辦熱身賽拿下2勝5負1和的戰績排名5隊墊底。 其中去年兄弟引以為傲的牛棚勝利方程式，今年春

中職／味全場場車輪戰 新賽季牛棚恐難承受

中華職棒新賽季將在3月13日正式開打，老店新開的味全龍隊將於隔日在台南球場出戰老對手統一獅隊。龍隊的新球季佈局已是球迷、球評所關注的焦點，他們的年輕球員擁有滿滿天賦，但如何安排及調度，考驗教練團的功力

日職／張奕二軍登板4局無失分 被點名競爭6號先發

日職歐力士隊台灣投手張奕今天在二軍熱身賽登板先發，對阪神虎隊投4局無失分，僅被敲出2支安打，最快球速來到147公里，持續...

中職／余謙先發對吳昇峰 合庫2轟擊敗兄弟二軍

中信兄弟隊二軍今天在屏東公益園區與業餘合作金庫隊舉行練習賽，去年兄弟選秀第一指名余謙先發2局失3分，，而「最強銀行員」吳...

中職／聯盟防疫標準較HBL嚴格 指揮中心遭質疑雙標後回應

中華職棒的防疫措施出爐，由於標準較剛落幕的HBL嚴格，遭外界質疑是否雙標。對此，疫情指揮中心今天回應，防疫措施都是主辦單...

中職／曾峻岳等三新星繳好投 悍將再見保送勝猿隊

中華職棒今年最後一場官辦熱身賽今天結束，富邦悍將隊靠再見保送拿下勝利，以2：1擊敗樂天桃猿隊，熱身賽戰績3勝3勝2和，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。