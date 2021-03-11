大物受傷仍有球探開價 國體李晨薰蟄伏555天復出

相隔555天，「阿耀」李晨薰術後首度重返投手丘，在3月大專棒球聯賽(UBL)登板，吸引12隊國內外球探關注，這名大物投手未來依舊值得期待。

國立體大大一投手李晨薰自小就展現投球天分，加上身材條件突出，三級棒球曾入選LLB、U15、U18、小馬國手，就讀平鎮高中高一時就封鎖甲子園冠軍隊大阪桐蔭，展現過人實力，2019年在小馬聯盟世界青棒錦標賽曾投出個人最快球速153公里，就在外界一片看好之際，卻在2019年U18世界盃前夕的台美交流賽中登板後就傳出手傷，當時赴韓國一球未投，去年1月在美國動了「Tommy John」韌帶置換手術，由曾為大谷翔平、柳賢振動刀的醫生Neal ElAttrache操刀。

李晨薰(右)就讀平鎮高中時就被看好旅外。 學生棒球聯盟資料照

經過一年多的復健，李晨薰在今年3月首度在大專棒球聯賽復出，3月4日對輔仁大學中繼1局無失分，沒被敲出安打，投出2次三振、1次保送，最快球速146公里，相隔4天後，在3月8日再度上場，對台北市大中繼投1局被敲1安打沒有失分，最快球速149公里，距離術前最快球速153公里相差不遠。

不少球探接獲消息，3月4日直奔高雄觀看李晨薰投球，包括洋基、紅襪、小熊、道奇、巨人、費城人、海盜、釀酒人、光芒等9支國外球探，加上中職球探，引人注目，某球探表示，李晨薰的恢復在進度之內，一般動完Tommy John手術約要14到16個月才能回到場上，「他在大專盃可以算是復健賽，沒出全力投球，真正較完整實戰要等到春季聯賽才會比較準。」

李晨薰動刀後首度在大專棒球聯賽登板，吸引多位大聯盟球探到場觀看。 台灣啤酒棒球隊提供

對於能夠重回睽違已久的投手丘，李晨薰認為，很高興能夠踏出第一步，順利復出很開心，很感謝所有幫助自己的人，包括在美國協助的華僑朋友，國體安排的體能教練跟復健師，而家人更是自己的支柱，媽媽也特地到美國陪伴、照顧他的生活起居，「自己還有很多地方需要努力，希望每一步走的踏實，朝向旅外的夢想前進。」

在高中時期就具旅外身價，儘管動刀，仍不減球探對李晨薰的評價，據了解，在他受傷復健時仍有三支國外球隊開價爭取，也許他認為復出後投出成績，更能證明自己，因此當時並未接受合約。

李晨薰身高逾190公分，這段時間也因復健變壯不少，體重由高中時80公斤增加到現在93公斤，身體素質變好，對他未來投球各方面也有幫助，包括外界關注的球速也有望更提升，而他也想看看自己有沒有比開刀前更強。