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中職／勝利方程式熱身賽出狀況 兄弟牛棚仍有亮點謝榮豪

聯合新聞網 / 綜合報導
謝榮豪，在官辦熱身賽投4局僅被敲出1支安打沒有失分，更飆出6次三振，是兄弟牛棚在熱身賽的一大亮點。 聯合報系資料照
謝榮豪，在官辦熱身賽投4局僅被敲出1支安打沒有失分，更飆出6次三振，是兄弟牛棚在熱身賽的一大亮點。 聯合報系資料照

中信兄弟昨(9)日面對富邦悍將的熱身賽中，中信在七局手握4分領先下遭到富邦追平，最終兩隊以4比4握手言和，官辦熱身賽拿下2勝5負1和的戰績排名5隊墊底。

其中去年兄弟引以為傲的牛棚勝利方程式，今年春訓調整狀況不佳，上季中繼王吳俊偉昨面對富邦丟4分，熱身賽累計出賽5場，投4.2局丟5分，防禦率9.64；而守護神李振昌也有狀況，出賽4場共投4局，包含陳俊秀兩分砲在內失掉3分，防禦率6.75；而去年下半季陷入低潮的蔡齊哲，因去年出賽場次較多而較晚於春訓起步，昨日首度出賽也繳出1局1K無失分的好表現。

不過兄弟牛棚當中仍出現亮點，去年開季在一軍名單的謝榮豪，在官辦熱身賽投4局僅被敲出1支安打沒有失分，更飆出6次三振，包含昨日九下以3連K結束比賽，最快球速更是達到147公里。

謝榮豪去年出賽26場，繳出3.92防禦率表現不俗，但在季中因球速下降而被下放二軍，直到10月2日才歸隊，不過依舊沒有被帶進總冠軍賽28人名單。

謝榮豪 吳俊偉 李振昌 中信兄弟

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