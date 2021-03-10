日職／張奕二軍登板4局無失分 被點名競爭6號先發

日職歐力士隊台灣投手張奕今天在二軍熱身賽登板先發，對阪神虎隊投4局無失分，僅被敲出2支安打，最快球速來到147公里，持續以先發投手準備中，也被日媒點名為歐力士隊第6號先發投手人選之一。

張奕今天面對阪神打線，被敲出的兩支安打都來自第三棒的中谷將大，不過面對阪神主力捕手梅野隆太郎則是完全封鎖，2打數無安打，另外有2次四壞、1次三振，沒有讓人站上三壘過，總計4局投完用了57球，沒有失分。

日媒「日刊體育」預測，歐力士隊前五號先發大致底定，山本由伸、宮城大彌、山岡泰輔為開幕三連戰投手，接下來預計是田嶋大樹、山崎福也依序登板。

不過以日職賽程來說，仍有第6號先發的需求，「日刊體育」點名歐力士隊五名投手將競爭最後一個位置，其中包括張奕，另外三人則是能見篤史、增井浩俊、中川颯以及竹安大知。

其中能見篤史、增井浩俊都是經典賽日本隊國手，能見更被視為最有力人選，目前兩次在對外賽登板都是中繼，總計4局無失分，被敲2安打。