中職／談旅美時期前隊友傑斯 李振昌稱富邦找的都不好惹

富邦悍將在今年休賽延攬擁有4年大聯盟資歷的傑斯（JC Ramirez），昨日也在Live BP(實戰投打練習)飆出不少破150公里速球，旅美時期曾在印地安人時期和他同隊的中信兄弟終結者李振昌談起這位洋投，也直接表示「他很強喔，不好打」。

傑斯是在2013年登上大聯盟，2014年則在印地安人小聯盟打拼，因此與當時同在印地安人體系打拼的李振昌有一年的隊友情誼。據《蘋果日報》報導，李振昌表示兩人蠻熟的，傑斯的速球平均是96英里起跳，雖然已過了好幾年，但他坦言傑斯真的不好惹，同時再補上一句「富邦找的(洋投)都不好惹」。

李振昌的印象確實沒錯，現年32歲的傑斯在昨天（9日）在悍將隊友圍觀下就展現飆速實力，於實戰投打練習中屢屢飆出150公里以上火球，

事實上除了傑斯，李振昌在2018年回台打球後也遇到不少前隊友，像是悍將的邦威、味全的洋砲赫雷拉，還有去年效力猿隊的卡本特，在之前則有統一的安狄。其中安狄是2016年轉戰日職西武時的隊友；2016年底重回美職體系加入洛磯小聯盟後，則遇到了卡本特與赫雷拉；至於邦威則是與他在2018年於道奇小聯盟同隊。