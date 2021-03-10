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中職／悍將主場開幕送T恤 雙金男神劉冠廷來加持

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊主場「FIGHT ON 強悍出擊」主題日。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊主場「FIGHT ON 強悍出擊」主題日。圖／富邦悍將球團提供

中華職棒32年賽事即將開打，富邦悍將球團今日宣布主場開幕周與富邦投信攜手，共同舉辦首檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」，3月20日邀請「雙金男神」劉冠廷開球，六、日兩天更可憑內野門票可獲得「FIGHT ON TEE」一件。

富邦悍將今年喊出「FIGHT ON」口號，全隊要在新賽季強悍出擊，3月19日到21日為主場「FIGHT ON 強悍出擊」主題日，特別邀請劉冠廷開球，傳遞「金」喜，周末兩天送給內野觀眾T恤，20日為「強悍白」、21日則為「日曜藍」。

另外20、21日現場設有各式關卡，結合理財小知識的「爆發力測驗」藉由立定跳遠來測試大家的爆發力，「POWER我最強」則要舉起大槌來挑戰球員設下的終極紀錄，「敏捷反應力訓練」要大家手腳並用成功戰勝燈號考驗，「肌耐力挑戰」則要挑戰投手的輪胎訓練。

舞台活動「FIGHT ON大聲唱」特別安排應援團及大家最愛的Fubon Angels現身教學，近距離教唱2021年度主題曲；而「記憶不漏缺」則要跟著球員一起合力完成拼圖遊戲，達成考驗者還有機會獲得球員親筆簽名拼圖；五局賽事中場則有「in援你的能量」大挑戰，勝出的壘側球迷有機會獲得限量森永in果凍一包。

富邦悍將 中華職棒

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