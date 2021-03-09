中職／中信兄弟官辦熱身賽終戰 與富邦悍將握手言和

中央社 / 台北9日電

中職中信兄弟隊官辦熱身賽最終戰與富邦悍將隊交手，兩隊攻勢互有往來，終場4比4握手言和；兄弟官辦熱身賽8戰打完戰績2勝5敗1和，球季開幕戰將於13日作客台南棒球場與統一獅隊交手。

中職官辦熱身賽中信兄弟今天在嘉義市立棒球場與富邦悍將隊交手，兩隊前4局沒有拿下分數，兄弟5局靠著許基宏安打、陳子豪三壘打先馳得點，高宇杰高飛犧牲打送回第2分，6局再靠著詹子賢四壞保送、許基宏、陳文杰接連安打、陳子豪高飛犧牲打單局再拿2分。

悍將攻勢集中在第7局，1人出局後蔣智賢選到四壞保送，林哲瑄敲出內野安打，陳真二壘打一棒送回2分，再靠著暴投跑上三壘，葉竹軒敲出場地規則二壘打送回團隊第3分，李宗賢二壘打，幫助球隊送回追平分。

兄弟隊今天由洋投萊福力先發，總計投4.1局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，悍將隊由本土投手陳仕朋先發，總計投4.1局被敲5支安打，投出3次四壞保送、1次三振、失掉2分責失分。

兄弟隊官辦熱身賽8戰已經全數打完，戰績2勝5敗1和，富邦悍將隊今天賽後戰績2勝3敗2和，明天官辦熱身賽最終戰將在嘉義市立棒球場與樂天桃猿隊交手。

富邦悍將 棒球

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