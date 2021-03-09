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中職／中繼王吳俊偉放火 兄弟又搞砸到手勝利

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟隊吳俊偉。 報系資料照
兄弟隊吳俊偉。 報系資料照

中信兄弟隊再一次搞砸大好局面，去年中繼王吳俊偉在7局登板，接連被敲4安打，富邦悍將隊單局灌進4分，終場以4：4逼和。

兄弟此役推出洋投萊福力先發，投4.1局只被敲出3安打、無失分，陳仕朋前4局還能力保不失，但第5局被突破封鎖，許基宏先敲安打，陳子豪補上三壘打、帶1分打點，悍將隊左外野手高國輝守備失誤，再奉送兄弟1分。

陳仕朋再保送江坤宇、遭王威晨敲安，留下滿壘退場，接替的林詠翔化解失分危機，陳仕朋此役共用84球，投4.1局被敲5安打、3保送，責失2分。

陳文杰第6局的二壘打，為兄弟再下一城，陳子豪的高飛犧牲打追加1分打點，取得4：0領先。

悍將隊前6局抱蛋，第7局王奕凱保送蔣智賢後，兄弟推出吳俊偉登板，先讓林哲瑄敲出內野安打，外野新秀陳真再掃二壘打，貢獻2分打點，葉竹軒的場地二壘打再送回1分，李宗賢補上追平安打。

吳俊偉總計投0.2局，被敲4安打，有3支是二壘打，丟掉3分，兄弟從4：0變成4：4，繼前一戰搞砸6：0領先後，又一次丟掉到手的勝利。

陳仕朋 吳俊偉

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