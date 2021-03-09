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中職／先發3到5棒10支0 龍隊9局反撲逼和獅

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍李凱威。 擷圖自味全龍臉書
味全龍李凱威。 擷圖自味全龍臉書

統一獅隊洋投先前還不曾在官辦熱身賽亮相過，今天由奪冠功臣布雷克率先站上投手丘，對味全龍隊先發投3局、失1分，林安可挹注陽春砲帶動4分大局，一路落後的龍隊展現韌性，曾陶鎔代打敲出陽春砲，李凱威9局掃出追平安打，兩隊以4：4言和。

布雷克去年是獅隊奪冠的最大功臣，在總冠軍賽先發2場、後援1場，防禦率只有0.53，今年繼續回到獅隊效力，連同另外3位洋投在內，先前都還未在官辦熱身賽登板，僅在自辦賽出賽。

布雷克今天面對龍隊，先發3局、共用51球，被敲5安打、失1分，送出3次三振、沒有保送，失分出現在第1局，遭曾傳昇、李凱威接連敲安，攻占一、三壘，隨後發動雙盜壘，獅隊捕手林岱安雖有注意到，傳三壘卻出現失誤，讓曾傳昇跑回這一分。

龍隊先發投手吳俊杰在2局下就挨了林安可的陽春砲，再因2保送、1安打被攻占滿壘，林岱安以高飛犧牲打送回超前分，林祖傑的安打再帶2分打點。

獅隊左投飛利士為第2任登板投手，投2.2局被敲3安打、失1分，送出5次三振。

獅隊第9局推出陳育軒，連續被敲安打、保送，李凱威打穿游擊防線，形成1支帶有2分打點的追平安打。

龍隊全場11安打還多於獅隊，且團隊跑出8盜，曾傳昇單場3安打、3盜壘最亮眼，曾陶鎔替補上場，3打數敲出2安打，包括一發陽春砲、一支二壘打，但龍隊攻勢無法串聯，導致多數時間處於落後，先發3到5棒陳品捷、劉基鴻、林旺衛合計10打數沒有安打，其中劉基鴻5打數繳白卷，吞下3次三振，第9局4：4時的打席以妨礙守備收場。

曾陶鎔 劉基鴻

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