中職／味全場場車輪戰 新賽季牛棚恐難承受

中華職棒新賽季將在3月13日正式開打，老店新開的味全龍隊將於隔日在台南球場出戰老對手統一獅隊。龍隊的新球季佈局已是球迷、球評所關注的焦點，他們的年輕球員擁有滿滿天賦，但如何安排及調度，考驗教練團的功力。尤其他們將面臨首度要拆分為一二軍兩支球隊來比賽，不再是超過50人的軍團，去迎戰只有一半人數的對手。

龍隊首戰的先發投手，已經確定交給王維中擔任，他曾於2014年從新人聯盟意外藉著規則五選秀直升大聯盟。其餘的輪值人選，除了徐若熙外，目前都還不確定，本土投手中以郭郁政、林子昱及吳俊杰最有機會，搭配還沒有開箱的洋將布里悍(Jake Brigham)及鋼龍(Drew Gagnon)，另外本土好手曾柏融及羅嘉仁、老面孔伍鐸(Bryan Woodall)也有機會爭取一軍先發。

於牛棚方面，有許多經驗豐富的投手坐鎮，大咖洋將田澤純一將擔任終結者的角色，有旅美、日經歷的廖任磊為佈局投手。有中職經驗的羅華韋、劉家愷、廖文揚及王玉譜，在去年二軍賽事及今年熱身賽一直獲得重用，另外年輕好手陳冠偉、森榮鴻、呂偉晟，都是被看好可望成為一軍戰力的球員。

劉家愷去年棄打從投，馬上成為龍隊的主力牛棚投手，出賽數高達48場，今年上到一軍仍如此使用，恐怕難以長期負荷。 擷圖自味全龍官方粉絲團

從帳面上來看，龍隊無論先發及牛棚都不缺乏人手，而且相較於其他球隊更顯得年輕及健康。最傲人的是他們的本土投手中，王維中、徐若熙、廖任磊、森榮鴻、呂偉晟，都有超過150km/h的速球，號稱一到九局都有火球，在大部分本土投手最快球速約130~140km/h的中職，可真羨煞其他球隊。這還不包含正在再生工廠、同樣有機會挑戰一軍的王玉譜和羅嘉仁，只要控球更穩，他們的火球投手群陣容將會是歷年來最為豪華。

不過龍隊的投手群仍有隱憂，主要因為年輕球員太多，球隊對於先發投手均有所保護，牛棚的負擔就比其他球隊要重很多。這並非單指徐若熙的設定局數100局加減20局，或是其他本土投手有類似的限制，畢竟中職去年度僅有6位本土投手突破百局，而且最多的王溢正也只有116.1局，比葉總設定的最大值還少。而且今年賽程規劃較為鬆散，不會每週固定5場比賽，因此對單一球員的調整並非那麼困難。

味全龍雖然擁有徐若熙、王維中兩位令人稱羨的本土先發，但為了保護他們，卻恐怕會操爆牛棚，如何拿捏著實為一大難題。 聯合報系資料照片

從2019年冬季聯盟、2020年二軍賽事及2021年熱身賽，龍隊的本土先發投手，最多就只投到5局，大約不超過75球。不可否認，這對於甫加入職棒球員，絕對是很好的保護方法，避免只投過業餘短期盃賽的投手，無法適應職棒的長期季賽。但是球季即將開打，除了被定位為先發的兩位洋將還沒有經過實戰確認狀況外，相較於其他隊陸續拉長主戰投手的投球局數，龍隊至今還沒有這樣的嘗試。

已經確定成為先發輪值的王維中及徐若熙、或是爭取後段先發的郭郁政、林子昱及吳俊杰，都仍只有3~4局數的投球，每場比賽依然採用車輪戰來應戰。當然王維中去年一整年沒有出賽，徐若熙僅出賽兩場就受傷掛免戰牌，本季確實不應讓他們太過操勞。郭郁政、林子昱及吳俊杰去年平均只先發只投3.5局，加上沒有一軍經驗，同樣有保護的理由。不過味全今年有四個一軍洋將名額，扣除洋砲赫雷拉(Rosell Herrera)及終結者田澤純一，只剩兩個名額給先發投手，這邊問題就比較麻煩了。

味全今年的先發輪值中，本土投手的人數將多於洋投，但若土投負擔的局數無法拉長時，牛棚就會非常辛苦。去年他們在二軍平均每場賽事要用6~7名投手，投手出賽數前5傑全都是龍隊包辦，而且都超過40場出賽。今年球隊必須一分為二，牛棚已不是20人大軍，在有限的人數下如果太頻繁進行車輪戰，牛棚的負荷恐怕會飆高。如何讓全部的投手都可以不過勞的出賽，將會是龍隊今年所要面對的課題。