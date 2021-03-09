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中職／張進德拚3月底返賽場 「對我好、對球隊也好」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊今天公布新球季行銷活動，球員代表由張進德、郭俊麟、張耿豪出席。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天公布新球季行銷活動，球員代表由張進德、郭俊麟、張耿豪出席。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天公布2021年球季行銷活動，球員代表由同在「傷兵組」的張進德張耿豪郭俊麟出席，張進德的進度比預期稍快，他希望能在3月底重返賽場，「對我好，對球隊也比較好。」

郭俊麟、張耿豪去年都在6月進行TJ韌帶置換手術，僅相差1個禮拜動刀，在復健期間相互扶持、陪伴，也因此養出好感情，郭俊麟的復健進度稍快，目前已進入50公尺遠投，順利的話可在4月進牛棚。

張耿豪透露，「前陣子手有點痠痛，有停了一下，畢竟我的手不能再有風險，所以一有問題，他們就希望我馬上停下來。」他目前傳接距離約20幾公尺，進度慢於郭俊麟。

張進德因膝蓋問題，為了長遠的捕手生涯考慮，從去年季末開始針對膝蓋進行治療、強化穩定度，球團先未列開季註冊名單，原先預計4月初有機會重返一軍出賽，但他透露進度略有超前。

「目前狀況已經進入整體訓練，進度有在計畫中，看能不能不用等到4月，可以更早一點回到球場上。」張進德表示，「希望是3月底會是最好，對我、或是球隊都是。」

郭俊麟 張進德 張耿豪

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