日職／橫濱將以「全本土」陣容開季 過去中職興農牛也有過

日職例行賽將於3月26日開打，但受疫情影響，聯盟多數球隊的洋將難以赴日，而最悲慘的莫過於是橫濱DeNA，陣中10名洋將至今仍未和球隊報到，恐將以「全本土」陣容迎來開季首戰。

根據《體育報知》報導，球團代表三原一晃透露，包含育成選手在內的10名外籍球員，預計無法趕上開季首戰。

而橫濱一軍登錄名單的5名洋將中，僅有26歲的羅梅洛（Fernando Romero）為新成員，預計將與菲普勒斯（ Michael Peoples）成為本季先發輪值一員，而效力日職4年的艾斯科巴（Edwin Escobar）則是牛棚要角，打線上也有擔任中心打線的主砲索托（Neftali Soto）及奧斯汀（Tyler Austin），不過他們預計無緣參與例行賽首戰。

據報導，日本計畫在21日解除緊急事態宣言，仍在海外的洋將有望在3月底陸續赴日，考量隔離及調整狀況，可能得到上半季尾聲才有機會見到這些洋將的身影。

而中職前次有球隊以全本土應戰，要回推到2011、2012年的興農牛，當時球團以「多給本土球員機會」為由，決定實施本土化政策，而最終興農球團在不堪虧損情形下，2012年宣布轉賣，隔年便由義联集團接手，更名為義大犀牛。