中職／漸層色球衣對張耿豪口味 「bling bling的感覺」

富邦悍將隊今天公布本季的3套球衣，其中假日款的全新日矅藍球衣，採和P. LEAGUE+富邦勇士隊相同概念的漸層色，投手張耿豪就選了這套日矅藍令他最喜歡，「比較bling bling的感覺」。

今年悍將隊戰袍首次與日本Hi-Gold品牌技術合作，提供球員更輕量、透氣、柔軟與加倍的彈性係數布料，在主、客場及假日球衣三款樣式設計上，特別結合閃電元素。

假日款更改以漸層色調呈現全新日矅藍球衣，增添假日活力，且與富邦勇士隊的火焱藍球衣正好相反，勇士為深藍到淺藍，悍將則為淺藍到深藍，富邦旗下兩支職業棒、籃球隊相互呼應。

悍將隊球員早已領到球衣，但目前復健中的張耿豪，直到今天參與球隊活動才開封新球衣，他點評最愛張進德身上那套（日矅藍球衣），「我比較喜歡阿德那套，比較bling bling的感覺。」

而Fubon Angels今年的制服則煥然一新以粉色線條點綴，在背心、短裙上都能看見設計巧思，上半季主視覺更是搭配霓虹燈的背景，讓女孩們甜美粉嫩亮相。