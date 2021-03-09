中職／「宇宙邦」場外也進化 推官方app智慧看球

富邦悍將隊自去年底不斷補強球隊陣容，軟、硬體設備也升級，球團推出獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP，新莊球場也有升級，提供球迷更舒適的觀戰環境。

悍將隊攜手台灣大哥大推出「富邦悍將APP」，共同實踐5G智慧球場的多功能應用，從即時戰況、新聞影音、天氣交通等賽事基本資訊外，還整合了360度環景選位、購票、取票、電子票匣all in one，更首創「點數任務互動系統」，球迷下載後申辦免費會員即可透過多種管道開始累積點數兌換活動參加權或球團贈品，升級成付費家族會員可享額外累積點數外，亦可開啟付費家族限定活動或夢幻寶物，3月15日起ios/Android雙平台免費開放下載使用。

悍將指定售票通路之一FamiTicket全網售票網今年全新改版，推出快速便利又環保的電子票券服務，3月13日中午12點上半季主場預售票全面開賣，歡迎球迷朋友搶先體驗。

為提供球迷更安全、舒適、便利、貼心的觀賽環境，新莊球場一、三壘側隱形護網加高150公分，讓熱區球迷安心觀賽；二樓非熱區座椅全面加裝杯架，提供更舒適的觀賽座椅；球場電梯全面更新，更友善的無障礙設備歡迎所有球迷前來觀賽；全新升級的服務台提供更多元貼心的球場服務。

球場美食再升級，今年持續與台北喜來登大飯店合作，提供滿悍席的全新口味精緻套餐，同時也再次結合廣受好評的球員卡貼紙，推出高CP值盒餐選擇，而最受歡迎的「珍煮丹」手搖飲，將首次推出悍將聯名杯身供球迷收藏。

球場櫃位另邀請海南料理「指有雞飯」、擁有多變造型的「紅玉滿雞蛋糕」、北方王國必吃北方麵食的「餡老滿」以及休閒好選擇「麥當勞歡樂送」等四大高人氣櫃點進駐。新莊主場獨有的LA TOUR ANGELS（啤酒女孩），要讓球迷在座位上就可享用沁涼綿密的啤酒，觀賽體驗再次提升。 新莊球場進行優化，提供球迷更舒適的觀戰環境。圖／富邦悍將隊提供 「宇宙邦」場外也進化，推官方app智慧看球。 圖／富邦悍將隊提供