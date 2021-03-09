快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「宇宙邦」場外也進化 推官方app智慧看球

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊公布新球季行銷活動，球場軟、硬體都升級，提供球迷更舒適的觀戰環境。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊公布新球季行銷活動，球場軟、硬體都升級，提供球迷更舒適的觀戰環境。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊自去年底不斷補強球隊陣容，軟、硬體設備也升級，球團推出獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP，新莊球場也有升級，提供球迷更舒適的觀戰環境。

悍將隊攜手台灣大哥大推出「富邦悍將APP」，共同實踐5G智慧球場的多功能應用，從即時戰況、新聞影音、天氣交通等賽事基本資訊外，還整合了360度環景選位、購票、取票、電子票匣all in one，更首創「點數任務互動系統」，球迷下載後申辦免費會員即可透過多種管道開始累積點數兌換活動參加權或球團贈品，升級成付費家族會員可享額外累積點數外，亦可開啟付費家族限定活動或夢幻寶物，3月15日起ios/Android雙平台免費開放下載使用。

悍將指定售票通路之一FamiTicket全網售票網今年全新改版，推出快速便利又環保的電子票券服務，3月13日中午12點上半季主場預售票全面開賣，歡迎球迷朋友搶先體驗。

為提供球迷更安全、舒適、便利、貼心的觀賽環境，新莊球場一、三壘側隱形護網加高150公分，讓熱區球迷安心觀賽；二樓非熱區座椅全面加裝杯架，提供更舒適的觀賽座椅；球場電梯全面更新，更友善的無障礙設備歡迎所有球迷前來觀賽；全新升級的服務台提供更多元貼心的球場服務。

球場美食再升級，今年持續與台北喜來登大飯店合作，提供滿悍席的全新口味精緻套餐，同時也再次結合廣受好評的球員卡貼紙，推出高CP值盒餐選擇，而最受歡迎的「珍煮丹」手搖飲，將首次推出悍將聯名杯身供球迷收藏。

球場櫃位另邀請海南料理「指有雞飯」、擁有多變造型的「紅玉滿雞蛋糕」、北方王國必吃北方麵食的「餡老滿」以及休閒好選擇「麥當勞歡樂送」等四大高人氣櫃點進駐。新莊主場獨有的LA TOUR ANGELS（啤酒女孩），要讓球迷在座位上就可享用沁涼綿密的啤酒，觀賽體驗再次提升。

新莊球場進行優化，提供球迷更舒適的觀戰環境。圖／富邦悍將隊提供
新莊球場進行優化，提供球迷更舒適的觀戰環境。圖／富邦悍將隊提供
「宇宙邦」場外也進化，推官方app智慧看球。 圖／富邦悍將隊提供
「宇宙邦」場外也進化，推官方app智慧看球。 圖／富邦悍將隊提供

「宇宙邦」場外也進化，推官方app智慧看球。 圖／富邦悍將隊提供
「宇宙邦」場外也進化，推官方app智慧看球。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／陳冠宇聽聞江少慶消息就敲他 郭俊麟說「無緣」

中職／悍將首推貼圖 洪總來幫你說「你嘛幫幫忙」

中職／中繼拆彈失敗 兄弟被猿逆轉

中職／陳柏豪拆彈變核爆 兄弟花光6：0領先遭猿逆轉

相關新聞

日職／旅日也有第7輪奇蹟 林威助早在阪神上演

中職季前的熱身賽正熱烈開打，因為表現超乎預期，還曾飆出151公里速球，富邦悍將的年輕小將曾峻岳成為最受矚目的球員之一，曾峻岳是富邦去年選秀的第7輪指名，第7輪成為近年來中職最有話題的選秀輪次，樂天的藍

日職／阪神火球男首扛開幕戰先發 陳偉殷可能對決廣島

表定為阪神虎開幕戰先發投手西勇輝，在春訓時因出現咳嗽症狀，儘管這位阪神王牌日前首度於熱身賽中登板，也繳出2局無失分的好表現，但阪神仍然決定更換開幕戰先發投手人選，將由昔日球團寄予厚望的「火球男」藤浪晉

中職／陳冠宇聽聞江少慶消息就敲他 郭俊麟說「無緣」

富邦悍將隊投手郭俊麟進行TJ韌帶置換手術，朝4月可投牛棚的方向努力，他有望在下半季和江少慶共組先發輪值，但也因此錯過和好...

MLB／人氣復原中 球迷打完疫苗來看球

美國職棒去年因疫情而人氣大傷，今年正緩步「回血」，季前訓練開放約球場容量20%觀眾進場。有球迷打完疫苗，暌違一年重溫陽光...

中職／漸層色球衣對張耿豪口味 「bling bling的感覺」

富邦悍將隊今天公布本季的3套球衣，其中假日款的全新日矅藍球衣，採和P. LEAGUE+富邦勇士隊相同概念的漸層色，投手張...

中職／「宇宙邦」場外也進化 推官方app智慧看球

富邦悍將隊自去年底不斷補強球隊陣容，軟、硬體設備也升級，球團推出獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP，新莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。