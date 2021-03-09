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中職／陳冠宇聽聞江少慶消息就敲他 郭俊麟說「無緣」
富邦悍將隊投手郭俊麟進行TJ韌帶置換手術，朝4月可投牛棚的方向努力，他有望在下半季和江少慶共組先發輪值，但也因此錯過和好友陳冠宇同隊的機會，他透露當時消息剛出來時，就收到陳冠宇的訊息，在確定新聞出來後，只能回覆陳冠宇，「可能沒有緣吧！」
陳冠宇在去年年底宣布投入中職選秀，原被認為狀元郎的熱門候選，但在江少慶確定投入選秀後，悍將隊的狀元籤屬意江少慶。
陳冠宇與郭俊麟同具旅日背景，雖然不同隊，但只要對戰有碰到，時常會相約吃飯，國際賽也常同披中華隊戰袍，陳冠宇說看待郭俊麟，就像是親切的弟弟，也曾透露若能同隊應該不錯。
郭俊麟透露，陳冠宇看到江少慶的消息出來後，就有LINE問他，「我們那時還在練球，我也不知道，我說等我確定後再告訴你。」隔沒多久球團證實消息，「我就跟他說，可能沒有緣啦！」
郭俊麟表示，在日職時，和陳冠宇也是同聯盟、不同隊，「回來後，本來有機會同隊，結果沒辦法，雖然有點可惜，但至少都是在棒球場上，還是可以跟他學習，畢竟他在日本打了10年。」
雖然無緣與陳冠宇同隊，郭俊麟也很期待和江少慶攜手作戰，「會想從他身上學到的東西，他有開過TJ，有遇到會想問他怎麼讓自己的肩膀和手肘可以變得更強壯，問些訓練課表。」
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