PLG／攻城獅「獅戀無罪」周 宋宇軒肌情演出

新竹街口攻城獅本周末依序出戰桃園領航猿和台新夢想家隊，力拚季後賽門票，球團也推出第二波主題日「獅戀無罪」，邀請所有球迷共度白色情人節，其中由球星領銜的主題照，宋宇軒更打赤膊展現結實肌肉，放送「肌」情抓住球迷目光。

攻城獅為「獅戀無罪」主題周，由球員拍攝「獅戀版」與「無罪版」形象照，13日賽前各球星將著形象照內帥氣打扮抵達現場，以「星光大道」之姿踏入球場，「獅紫軍」可於賽前至南門一樓一睹球星風采。

為呼應獅戀無罪主題，球團邀請由網紅「黑男」開設的《街頭邱比特》至新竹縣體育館周邊實境拍攝，黑男將於現場隨機挑選球迷並依照其理想型需求配對另一半，歡迎所有「單身」獅紫軍進場獅吼，即有機會在白色情人節當天找到也熱愛攻城獅的伴侶。

球團另聯手旅遊電商平台KKday推出限量「戀愛巴士」套票，報名者可搭乘攻城獅大巴前往新竹看球，且將與配對夥伴共進早安美芝城早餐、體驗浪漫手作「多肉植物小盆栽」、參與賽後球星見面會、Xpark水族館實體門票等，若活動結束後由小天使認證「配對成功」，另可獲得獨家好禮。

獅戀無罪主題周第二天，大馬國民女神林明禎將親臨新竹縣體育館帶來開場表演，並擔任一日Muse Girls為攻城獅應援；兩天賽事還會抽出一組由雲頂郵輪集團贊助的「露台海景房」離島跳島浪漫雙人遊。