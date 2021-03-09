中職／悍將首推貼圖 洪總來幫你說「你嘛幫幫忙」

富邦悍將隊首次推出LINE官方貼圖，以球員、教練個人特色設計出最實用又獨一無二的40張靜態貼圖，像是總教練洪一中的經典台詞「你嘛幫幫忙」，隊長林哲瑄以招牌攤手姿勢完美呈現「無奈」情境，要融入球迷的日常生活。

球團表示，貼圖包含39位球員教練，以及最可愛的悍將雙寶Frankie、Bonnie，組成Fubon Guardians官方貼圖，即將強悍登場。

球團示範貼圖使用方式也很逗趣，像是洪總與他的「best friend」索沙對話，索沙詢問他能否當他的專用捕手，洪總以貼圖回覆「你嘛幫幫忙」。

球團今天也宣布上半季主題日，首波主題日為3月19日悍將隊在新莊主場開幕戰，以「FIGHT ON 強悍出擊」主題日打頭陣，周末連續兩天憑內野門票即可兌換「FIGHT ON TEE」一件（內野門票加價100元）。

4月10日、11日推出「肆FUN童心」主題日，將悍將城堡搖身變成大型遊樂場，歡度兒童假期；5月1日、2日「女子女子」主題日，要在五月天這個屬於女性的特別時刻，集結所有女生的美好事物在新莊球場；5月22日、23日「XVIII悍將中學」主題日經典登場，記得一起換上制服準時報到；6月5日「Let's GO」將匯聚全場家人的信念，全力為勝利衝刺；6月13日「And One」主題日，為悍將加油缺一不可，And One呼朋引伴一起+1。