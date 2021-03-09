快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將首推貼圖 洪總來幫你說「你嘛幫幫忙」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊推出LINE貼圖。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊推出LINE貼圖。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊首次推出LINE官方貼圖，以球員、教練個人特色設計出最實用又獨一無二的40張靜態貼圖，像是總教練洪一中的經典台詞「你嘛幫幫忙」，隊長林哲瑄以招牌攤手姿勢完美呈現「無奈」情境，要融入球迷的日常生活。

球團表示，貼圖包含39位球員教練，以及最可愛的悍將雙寶Frankie、Bonnie，組成Fubon Guardians官方貼圖，即將強悍登場。

球團示範貼圖使用方式也很逗趣，像是洪總與他的「best friend」索沙對話，索沙詢問他能否當他的專用捕手，洪總以貼圖回覆「你嘛幫幫忙」。

 

球團今天也宣布上半季主題日，首波主題日為3月19日悍將隊在新莊主場開幕戰，以「FIGHT ON 強悍出擊」主題日打頭陣，周末連續兩天憑內野門票即可兌換「FIGHT ON TEE」一件（內野門票加價100元）。

4月10日、11日推出「肆FUN童心」主題日，將悍將城堡搖身變成大型遊樂場，歡度兒童假期；5月1日、2日「女子女子」主題日，要在五月天這個屬於女性的特別時刻，集結所有女生的美好事物在新莊球場；5月22日、23日「XVIII悍將中學」主題日經典登場，記得一起換上制服準時報到；6月5日「Let's GO」將匯聚全場家人的信念，全力為勝利衝刺；6月13日「And One」主題日，為悍將加油缺一不可，And One呼朋引伴一起+1。

索沙 富邦悍將 林哲瑄

延伸閱讀

中職／悍將開幕戰誰投？ 洪總羅力、索沙2選1

中職／悍將下半季大咖雲集 各隊搶門票要趁早

中職／宇宙邦大升級 提早選郭俊麟成關鍵

中職／郭阜林敲官辦熱身賽首轟 獅隊遭悍將逼平

相關新聞

日職／旅日也有第7輪奇蹟 林威助早在阪神上演

中職季前的熱身賽正熱烈開打，因為表現超乎預期，還曾飆出151公里速球，富邦悍將的年輕小將曾峻岳成為最受矚目的球員之一，曾峻岳是富邦去年選秀的第7輪指名，第7輪成為近年來中職最有話題的選秀輪次，樂天的藍

日職／阪神火球男首扛開幕戰先發 陳偉殷可能對決廣島

表定為阪神虎開幕戰先發投手西勇輝，在春訓時因出現咳嗽症狀，儘管這位阪神王牌日前首度於熱身賽中登板，也繳出2局無失分的好表現，但阪神仍然決定更換開幕戰先發投手人選，將由昔日球團寄予厚望的「火球男」藤浪晉

中職／陳冠宇聽聞江少慶消息就敲他 郭俊麟說「無緣」

富邦悍將隊投手郭俊麟進行TJ韌帶置換手術，朝4月可投牛棚的方向努力，他有望在下半季和江少慶共組先發輪值，但也因此錯過和好...

MLB／人氣復原中 球迷打完疫苗來看球

美國職棒去年因疫情而人氣大傷，今年正緩步「回血」，季前訓練開放約球場容量20%觀眾進場。有球迷打完疫苗，暌違一年重溫陽光...

中職／漸層色球衣對張耿豪口味 「bling bling的感覺」

富邦悍將隊今天公布本季的3套球衣，其中假日款的全新日矅藍球衣，採和P. LEAGUE+富邦勇士隊相同概念的漸層色，投手張...

中職／「宇宙邦」場外也進化 推官方app智慧看球

富邦悍將隊自去年底不斷補強球隊陣容，軟、硬體設備也升級，球團推出獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP，新莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。