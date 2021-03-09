日職／阪神火球男首扛開幕戰先發 陳偉殷可能對決廣島

表定為阪神虎開幕戰先發投手西勇輝，在春訓時因出現咳嗽症狀，儘管這位阪神王牌日前首度於熱身賽中登板，也繳出2局無失分的好表現，但阪神仍然決定更換開幕戰先發投手人選，將由昔日球團寄予厚望的「火球男」藤浪晉太郎擔綱，這也是藤浪日職生涯9年以來，首度扛起開幕戰先發角色。

身為2012年阪神第一指名的藤浪晉太郎，與大谷翔平在高中球界齊名，藤浪登上一軍後就展現亮眼身手，自新人年來連續3年都拿下雙位數勝投，但此後卻飽受控球所苦，過去兩年僅拿下1場勝投，去年藤浪晉太郎轉往牛棚發展後控球逐漸穩定，在今年春訓也重拾過往表現，投12局僅丟一分，也讓阪神監督矢野燿大決定指派藤浪擔任開幕戰先發投手。

根據日媒《體育報知》報導，藤浪晉太郎是自2014年前中日龍王牌川上憲伸(2013年1勝1負)以來，首度在上一年僅拿下1場或更少勝投(不包含新入團的外籍球員以及新人)，擔任開幕戰先發投手的球員，而阪神球團隊史更是要追朔到1943年的三輪八郎(1942年拿下1勝3負)。

另外也是阪神開幕戰先發投手熱門人選的陳偉殷，在春訓兩度登板狀況仍未調整到位，依照在熱身賽輪職推算，日媒預測陳偉殷將會在對決廣島東洋鯉魚的系列賽中登板。