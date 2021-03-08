中職／陳柏豪拆彈變核爆 兄弟花光6：0領先遭猿逆轉

「快樂保拉」德保拉為中信兄弟隊扛下開幕戰先發機率極高，今天在官辦熱身賽面對樂天桃猿隊，前4局投得虎虎生風，第5局挨了林泓育的陽春砲後，再也快樂不起來，接替的陳柏豪上場「拆彈」釀成「核爆」，讓猿隊單局攻下7分，兄弟花光6：0領先，後續雖一度追平，終場仍以7：9不敵猿隊。

德保拉投4.2局，前4局只被敲出1安打，隊友也幫他打下6：0領先，第5局先遭林泓育敲出陽春砲，郭嚴文、林楷錡、陳晨威接連敲安、形成滿壘，德保拉在用球數64球時被換下。

兄弟改由陳柏豪接替，面對5人次，沒解決任何人，被敲2安打、3保送，兩度在滿壘時保送送分，藍寅倫、林泓育的安打則各帶2分打點，猿隊單局打了12人次、攻下7分，比分從0：6改寫為7：6。

德保拉留在壘包上的跑者，全數在陳柏豪手中回來得分，德保拉先發4.2局被敲5安打、失4分，陳柏豪則是未取得任何出局數，責失3分。

兄弟在8局上一度扳平，王威晨的單場第3支安打送回追平分，但猿隊8局下就靠林立的2分打點二壘打再度超前。

猿隊先發投手黃子鵬投5局，被敲9安打、失6分（5分責失），洋投歐飛登在8局上場，投1局、失1分（無責失），他在官辦熱身賽出賽3場、都是後援登板。