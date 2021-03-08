別光看臉蛋！日本最美女棒員加藤優：我們球技更受注目

在「國際婦女節」的今天，有「最正日本女棒球員」稱號的加藤優也想要爭取球迷的認同，她希望在男性為主的棒球運動，女性也能平等的打球。

加藤優在接受「神奈川新聞」採訪，雖然漂亮的女棒球員，能夠爭取更多的球迷，但她也希望球迷更能認同她們，「球技更引人注目。」

原日本職業女棒聯盟球員加藤優除了打棒球之外，她還出現各在許多視台節目，像是藝人一樣，其實她是想，「把棒球的優點傳達給球迷，是我的工作。」

目前漸漸日本職棒球隊也開始發展女棒，如去年成立的阪神虎女棒隊，至於加藤優目前則退下職業球員身分擔任橫濱海灣之星棒球學校的教練，「人們相信打棒球仍是男人為主。我想向學校的女孩們證明，即使如此，她們也可以平等地打棒球。」期待從基層改變打棒球是男人為主的概念。